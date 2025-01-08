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西藏日喀則6.8強震／ 救出407人、安置3萬人 專家研判周邊恐再強震

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
西藏日喀則7日地震，救援人員在定日縣長所鄉搜救。新華社
西藏日喀則7日地震，救援人員在定日縣長所鄉搜救。新華社

大陸西藏日喀則市定日縣7日發生規模6.8地震，震源深度10公里，截至當天晚間7時，已造成126人遇難、188人受傷。目前，各方救援力量已搜救出被困群眾407人，設立14個轉移安置點，轉移安置受災群眾3.04萬餘人。

新華社報導，地震台網中心專家表示，「拉薩地塊」自1950年以來共發生6級以上地震21次，最大為2017年的西藏米林地震，芮氏規模達6.9。此次地震屬於拉薩地塊的內部能量釋放，因此原震區及附近地區後續不排除發生規模更大的強震。

中新社報導，定日縣長所鄉雜村是此次地震受災最嚴重的區域之一。西藏共調集各級應急救援、消防救援、森林消防、公安幹警、部隊官兵以及社會應急救援力量1.2萬多人開展搜救，為了保證寒冷的天氣下群眾有避風休息處所，參與救援的西藏出入境邊防檢查總站移民管理員警，在帳篷等救災物資抵達後迅速搭建帳篷。

日喀則市公安局交通警察支隊發布，為確保救災工作順利進行，保障人民群眾生命財產安全，依據相關法律法規，決定對G318、G219日喀則部分路段實施臨時交通管制。除執行抗震救災任務的應急救援車輛、運輸抗震救災物資車輛以及指揮車輛外，其它機動車禁止進入管制區域。

大陸應急管理部通報，包含國家防災減災救災委員會辦公室、應急管理部、國家糧食和儲備局，向西藏緊急調撥的首批5800件棉帳篷、棉衣被等中央救災物資，已於7日晚間10時運抵災區，其餘1.6萬件中央救災物資8日陸續運抵。

大陸國家中醫藥管理局緊急調派北京中醫醫院、四川省骨科醫院等專家趕赴災區。國家疾控局派出國家突發急性傳染病防控隊（西藏）整建制趕赴災區；組派國家疾控局工作組於當日趕赴災區。

同時，大陸住房城鄉建設部派出工作組赴災區，開展震後房屋建築和市政設施安全應急評估、搶險搶修，以及活動板房建設等工作。水利部對震區水利工程和可能引發的堰塞湖等災害，進行排查、風險研判，對危險區群眾預警和轉移。

在災區通訊方面，中國移動發布，地震造成中國移動當地177個基地台退出服務，截至7日晚間6時，經過9個小時的努力，定日縣措果鄉、長所鄉、曲洛鄉移動訊號全部搶通。

地震 西藏

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