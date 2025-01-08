日喀則6.8強震／「我們的心同在」 賴總統慰問災民

西藏日喀則市定日縣昨上午發生規模六點八強震，造成嚴重死傷，賴清德總統在社群平台Ｘ（前身推特）發文慰問受強震影響的西藏人民與罹難者家屬。

Our thoughts are with the people of Tibet and the surrounding areas impacted by the devastating earthquake. We extend our deepest condolences to the victims' families, and we pray that rescue & aid efforts reach those in need to ensure a swift recovery. — 賴清德Lai Ching-te (@ChingteLai) January 7, 2025

這不是賴總統首度慰問受災的中國大陸民眾，他去年六月廿一日在Ｘ以簡體字發文，慰問大陸南方暴雨受災民眾。

賴總統這次以英文發文稱：「我們的心與這次地震受到影響的西藏人民及周遭地區同在。在此向罹難者家屬，表達最深切誠摯的慰問，並且祈禱救難與救濟措施盡早抵達，以協助災區迅速復原。」

陸委會昨晚也表達對西藏地震傷亡災民慰問關懷，並提醒在陸國人留意自身安全。陸委會指出，政府透過「兩岸既有聯繫機制」，向中國大陸有關方面表達慰問，也請海基會盡速了解有無國人受困於當地或傷亡情形，如有需要協助，請速洽海基會緊急服務專線。

陸委會並提醒，目前災區餘震不斷，政府將持續密切注意當地最新地震訊息與實際情況，及時提供國人參考，並請在當地國人小心留意自身安全。

海基會昨晚表示，昨已致函大陸海協會表達我方的誠摯關懷與慰問。海基會說，這次強震導致西藏大量房屋倒塌，並已造成逾兩百人傷亡。海基會並請海協會代向罹難者家屬表達慰問之意，也期盼災區人民早日恢復正常生活。