日喀則6.8強震／「拉張型破裂」 拉薩地塊能量釋放

西藏日喀則市定日縣昨上午九時五分發生規模六點八強震，震源深度十公里。截至昨下午，已記錄到規模三及以上餘震十六次。對本次地震成因，中國地震台專家表示，這次震源機制為拉張型破裂，屬於拉薩地塊一次能量釋放。

央視報導，在規模六點八主震後，中國地震台陸續測得多次餘震，截至昨午間，共記錄餘震四十九次，其中規模三以上餘震十六次，最大規模為四點四。

中國地震台專家分析，震央位於青藏高原的拉薩地塊內部，距離地震最近的斷層為登麼錯斷裂，距離約十一公里，震源機制為拉張型破裂。

專家稱，印度板塊與歐亞板塊碰撞造成的青藏高原隆升、地殼縮短增厚和廣泛的高原變形，是控制中國大陸西部構造變形的主要動力學機制。青藏高原南部地區同時受到南北向擠壓和東西向拉張應力作用。

而在前述強烈地殼形變作用下，拉薩地塊及周緣斷裂帶活動尤為強烈。一九五○年以來，拉薩地塊共發生規模六以上地震廿一次，最大為二○一七年的西藏米林規模六點九強震，此次地震屬於拉薩地塊的一次能量釋放。

中國地震台網中心研究員孫士鋐表示，規模六點八屬於強震，震感很強烈。如果發生在城市則有強烈破壞性，屬於強破壞性地震，但發生在西藏日喀則，相對來說破壞性較弱。