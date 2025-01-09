立院三讀增警消等退休金 行政院：將研議救濟途徑

立法院三讀增警消等退休金，行政院今天表示，修法違反憲法第70條精神和預算法規範，行政院將待收到修正法案後，徵詢專家學者與考試院看法，討論各項救濟途徑。

立法院日前三讀修正通過警察人員人事條例部分條文，明定警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員的每月退休所得，其替代率應依退休人員審定的退休年資，任職滿15年者，替代率為43.25%，最高增至36年，為80%；三讀條文也明定，上述規定在1月7日修正的條文公布施行前退休生效者，亦適用之。

行政院發言人李慧芝今天主持行政院會後記者會時表示，警察人員人事條例部分條文修法並未徵詢行政院，也未指名增加支出的資金來源，違法憲法第70條精神和預算法相關規定，行政院將徵詢專家、學者意見，以及考試院看法後，討論各項救濟途徑。

李慧芝說，警察人員人事條例部分條文三讀時，版本臨時異動，整體包括現職3萬多名警察等人員和8萬多名退職人員都會受到影響，數據需重新估算。

行政院提出覆議案的法定期限，為收到法案起10天，不過，財政收支劃分法、選罷法和警察人員人事條例修正案都尚未送至行政院。李慧芝說，如果立法院在1月24日才將修法法案送來，行政院必須在2月2日前提出覆議，公務員就必須在春節假期加班處理。

李慧芝指出，行政院長卓榮泰日前已表示不希望看到這樣的情況，期盼法案送件不要摻雜政治，一切程序應合法、合理。

繼警消海巡之後，在野黨也擬針對公務人員年改進行修法，李慧芝說，希望立法院修法不要違反退撫制度，更要捍衛世代正義、維持年金永續，公平對待所有參加者。