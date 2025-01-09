警察年改公教人員嘆「相對剝奪」 全教總籲正視不公平對待

立法院日前三讀通過修正「警察人員人事條例」第35條，提高警消人員退休所得替代率上限，引發熱議。對此，全教總認為修法打破退撫的公平原則，讓公教人員有相對剝奪感，現在正值警察年改通過，更應正視並積極導正公教人員在年改所受的不公平對待。

全教總今天發布新聞稿表示，警消人員工作有其特殊性，但退休給予仍應考量最基本的公平性。針對警消人員工作屬性，全教總支持調整其現職待遇、提升勞動保障、開放組織工會，國會修法方向卻直接打破退撫給予的基本公平原則，廣大公教人員因此產生強烈的相對剝奪感。

全教總說，年改迄今公教人員備受屈辱，要求朝野停止差別待遇並導正公教年改缺失。首先是針對退撫基金原精算財務缺口、112新制上路後的新缺口，以及此次提升警消替代率後出現的最新財務缺口，都應儘速撥補公教退撫基金。

全教總說，應返還年資補償金，「年資補償金」不是18%優惠存款，而是因制度改革受損而填補損失的補償制度。但前次年改竟唯獨保留軍職，形成明顯不公，要求國會朝野黨團修法返還年資補償金，落實公平正義。

另外，立法院下會期將審議停止下降公教人員退休所得替代率一案，全教總認為此舉有助穩定公務人員退休金，但將出現新的「財務缺口」，兩全其美的作法除了停降替代率，亦應同步要求政府編列財源挹注基金。

全教總還說，錯誤年改方案以所得替代率限制領取上限，剝奪退休公教人員領取公保年金的基本權利，公保與退撫是兩個互相獨立的共同基金，退休人員本應同時領取「基礎年金」與「職業年金」兩筆年金，應研議修法讓公保與退撫所得脫鉤分計。

全教總表示，公教年改以來爭議不斷，正直國會通過提升警消人員替代率，公教人員在年改所受的不公對待，尤其應該加以正視並積極導正。全教總強烈要求政府落實雇主責任，停止差別待遇，導正公教年改缺失。