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8成退警領7.4萬？耿繼文：以偏概全

聯合報／ 記者廖炳棋鄭媁／台北報導
警察示意圖。圖／本報資料照
警察示意圖。圖／本報資料照

立法院通過修改警察人員人事條例第卅五條，警察、消防、海巡退休所得替代率調至百分之八十，銓敘部指八成警察退休每月可領退休金七萬四千元。中華民國退休警察總會長耿繼文昨在臉書發文表示，這是以偏概全，混淆視聽，糊弄國人的亂說。

耿繼文貼文表示，只有三線四、三線三星，服務年資卅六年以上的警監高階，才有七萬六千元的退休金；至於基層，最資深及最甲等，到頂的極少數員警退休金才有六萬二千元。

耿繼文表示，銓敘部長施能傑對外宣稱，有八成三至六職等退警月退休金，可領到七萬四五四四元，修法通過後可增加至七萬六七八○元，完全是選擇性以偏概全，用高階算法充當多數警察，這種矇混欺騙國人，製造分化對立，實在太惡劣。

耿繼文解釋，以人數最多的基層佐警來說，警專學生從事警察工作要表現良好，考績甲等，次年底薪才能調升為一六○，年年甲等才能到五二五，最快需廿五年，但年資廿五年的所得替代率只有百分之六十點七五，要熬到五十七歲，替代率才能到百分之八十。而高階（類比簡任官）人數非常少，僅有警察人數百分之零點五二。

對於外界質疑示，依銓敘部的算法，只有警監以上高階警官退休後月退所得才可能比常務次長高，「占比極少」。

銓敘部回應，修法是以月退休所得上限為計算基準，銓敘部自然也以此基準估算；警察因入職年齡早，退休年資持續增加，平均已近卅五年。年改後，基層警察最高都可支領五二五俸額，年改後五年，警察退休者有八成是五二五俸額，且幾乎全部都超過，未來也會是如此，以五二五俸額當例示，並非不合理。

年改 所得替代率 警察 退休金

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