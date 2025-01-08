快訊

黃國昌爆：吳乃仁現身低消6萬餐廳包廂 身旁有北檢檢察官

明起連凍5天「低溫8度」！降雨熱區曝光 一路濕答答到周日

輝達來台選總部 一殯出局？業內傳「這裡最可能」

聽新聞
0:00 / 0:00

退警所得替代率修法增負擔？ 退警會長耿繼文試算批：唬弄國人

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
警察示意圖。圖／本報資料照
警察示意圖。圖／本報資料照

今年1月7日，立法院通過修改警察人事條例第35條條文後，警察、消防、海巡退休所得替代率調至80%，傳言8成退休警消海巡人員每月可領退休金7萬4千元？中華民國退休警察總會長耿繼文在臉書發文，指出這是以偏概全，混淆視聽，唬弄國人的亂說！

耿繼文說，只有3線4、3線3，服務年資36年以上的警監高階，修改警察人事條例35條後，才有7萬6千元的退休金。至於基層，最資深、最甲等，到頂的極少數假設員警退休金才可6萬2千元。

耿繼文指出，銓敘部長施能傑對外宣稱：有8成3至6職等退警月退休金，可領到7萬4544元，修法通過後可增加至7萬6780元，完全是選擇性以偏概全，用高階算法充當多數警察，這種矇混欺騙國人，製造分化對立，教壞小孩子的作法，實在太惡劣！

耿繼文解釋，服務年資長短決定所得替代率高低，底薪高低決定退休金數額，因此警佐（基層）、警正（中階）、警監（高階）每個人不同，

耿繼文以整數說明調整後的替代率：年資部分：36年以上：80%；35年：78.25%；30年：69.5%；25年：60.75%；20年：52%；15年：43.25%。

至於底薪部分，耿繼文指出：警佐最高到525；警正最高到625；警監最高到770。

耿繼文強調，以人數最多的基層佐警來說，警專學生21歲畢業，從事警察工作要表現良好，考績甲等，次年底薪才能調升為160，年年甲等才能到525，最快需25年，但年資25年的所得替代率只有60.75%，要熬到57歲（外勤59歲屆齡退休），替代率才能到80%，且員警考績有3/4人數的限制，加上2025年起，員警退休金，以退休前15年的底薪作為平均退休值計算，所謂的525很困難，實際上能到底薪平均值525的基層員警找不到。

耿繼文說，中階警官人數不多，算法一如佐警。高階（類比簡任官）人數非常少，僅有警察人數0.52%。

耿繼文強調，退休金年改初期，民進黨政府就應該軍人一區塊，警消海巡一區塊，公教一區塊，分別依特性不同處理退休金，就不會有粗糙不當的問題。一個不當的措施，當然需要調整，堅持年改不走回頭路，無異繼續不當下去。

中華民國退休警察總會長耿繼文在臉書發文，指出銓敘部長施能傑對外宣稱：有8成3至6職等退警月退休金，可領到7萬4544元，修法通過後可增加至7萬6780元，完全是選擇性以偏概全，用高階算法充當多數警察。記者廖炳棋／翻攝
中華民國退休警察總會長耿繼文在臉書發文，指出銓敘部長施能傑對外宣稱：有8成3至6職等退警月退休金，可領到7萬4544元，修法通過後可增加至7萬6780元，完全是選擇性以偏概全，用高階算法充當多數警察。記者廖炳棋／翻攝

所得替代率 警察 退休金

延伸閱讀

立院委員會考察嘉市校園 國教署願配合改善設施

藍白調升退休警消所得替代率 綠批「肉桶法案」

退休金命脈別假手他人…0050、00646、00679B每個月各投資1萬元！ 達人：要靠自己

藍黨團決議罷綠委反制 白議員喊話要賴清德表態

相關新聞

退警所得替代率修法增負擔？ 退警會長耿繼文試算批：唬弄國人

今年1月7日，立法院通過修改警察人事條例第35條條文後，警察、消防、海巡退休所得替代率調至80%，傳言8成退休警消海巡人...

市長侯友宜挺修警察人員人事條例 盼引優秀人才入公門

立法院會三讀修正通過警察人員人事條例部分條文，新北市長侯友宜今天對此表示，也盼一併修正公務人員退撫條例，藉此鼓勵更優秀人...

警察人員人事條例三讀 藍：現在開始找回軍公教尊嚴

立法院會昨天三讀修正通過警察人員人事條例部分條文，警消海巡等退休所得替代率最高80%。國民黨團今天在臉書發文表示，警消終...

提高退休警消待遇 朱立倫批綠製造對立：要不要摸摸良心

立法院昨天通過「警察人員人事條例」，提高警消退休所得替代率上限80%。國民黨主席朱立倫今天表示，警消、海巡、空勤號稱第二...

卓榮泰：挺警察、顧國家財政須雙軸並進 並非選擇題

立法院會昨三讀修正通過「警察人員人事條例」，警消海巡退休所得替代率最高可達80%，行政院估未來50年退撫基金財務缺口17...

警察年改每年增35億支出 藍黨團：總預算千分之一

立法院昨日三讀通過「警察人員人事條例」修正案，提高警消、空勤、海巡、移民等相關人員退休所得替代率，行政院立即回應「窒礙難...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。