退警所得替代率修法增負擔？ 退警會長耿繼文試算批：唬弄國人
今年1月7日，立法院通過修改警察人事條例第35條條文後，警察、消防、海巡退休所得替代率調至80%，傳言8成退休警消海巡人員每月可領退休金7萬4千元？中華民國退休警察總會長耿繼文在臉書發文，指出這是以偏概全，混淆視聽，唬弄國人的亂說！
耿繼文說，只有3線4、3線3，服務年資36年以上的警監高階，修改警察人事條例35條後，才有7萬6千元的退休金。至於基層，最資深、最甲等，到頂的極少數假設員警退休金才可6萬2千元。
耿繼文指出，銓敘部長施能傑對外宣稱：有8成3至6職等退警月退休金，可領到7萬4544元，修法通過後可增加至7萬6780元，完全是選擇性以偏概全，用高階算法充當多數警察，這種矇混欺騙國人，製造分化對立，教壞小孩子的作法，實在太惡劣！
耿繼文解釋，服務年資長短決定所得替代率高低，底薪高低決定退休金數額，因此警佐（基層）、警正（中階）、警監（高階）每個人不同，
耿繼文以整數說明調整後的替代率：年資部分：36年以上：80%；35年：78.25%；30年：69.5%；25年：60.75%；20年：52%；15年：43.25%。
至於底薪部分，耿繼文指出：警佐最高到525；警正最高到625；警監最高到770。
耿繼文強調，以人數最多的基層佐警來說，警專學生21歲畢業，從事警察工作要表現良好，考績甲等，次年底薪才能調升為160，年年甲等才能到525，最快需25年，但年資25年的所得替代率只有60.75%，要熬到57歲（外勤59歲屆齡退休），替代率才能到80%，且員警考績有3/4人數的限制，加上2025年起，員警退休金，以退休前15年的底薪作為平均退休值計算，所謂的525很困難，實際上能到底薪平均值525的基層員警找不到。
耿繼文說，中階警官人數不多，算法一如佐警。高階（類比簡任官）人數非常少，僅有警察人數0.52%。
耿繼文強調，退休金年改初期，民進黨政府就應該軍人一區塊，警消海巡一區塊，公教一區塊，分別依特性不同處理退休金，就不會有粗糙不當的問題。一個不當的措施，當然需要調整，堅持年改不走回頭路，無異繼續不當下去。
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