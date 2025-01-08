警察人員人事條例三讀 藍：現在開始找回軍公教尊嚴

立法院會昨天三讀修正通過警察人員人事條例部分條文，警消海巡等退休所得替代率最高80%。國民黨團今天在臉書發文表示，警消終身為國貢獻，修法通過後，1年增加新台幣35億元真的不多；找回軍公教人員的公道及尊嚴，從現在開始。

立法院會昨天三讀修正通過警察人員人事條例部分條文，明定警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員的每月退休所得，其替代率應依退休人員審定的退休年資，任職滿15年者，替代率為43.25%，最高增至36年，為80%。

國民黨團今天在臉書發文表示，每年35億元僅占比中央政府總預算3.4兆元的千分之一，卻可以安定這麼多努力工作為民犧牲付出的警消人員的心，真的多嗎。反觀中央政府錯誤的能源政策及失能的管理，台電每年要靠中央政府補貼2000億元的虧損，還年年漲電價要全民買單，這才是今天民進黨政府該去好好檢討。

國民黨團指出，過去3年的中央政府歲計賸餘達到1兆766億元，近4年中央政府稅收超徵達到1兆8524億元。政府是真的沒有能力負擔這筆支出，還是只想繼續當個「慣老闆」的爛政府。找回軍公教人員的公道及尊嚴，從現在開始。

此外，國民黨立委陳玉珍昨天在臉書發文表示，警察人員人事條例修正通過，「在立法院這個是停止追殺軍公教警消年金的第一步」，除了警消、海巡、移民、空勤，之後她會繼續提出並努力通過停止追殺公教人員的年金制度，以還給退休公教人員公道。