快訊

關定了！消防夫妻勒索麥當勞7060萬嘴臉曝光 囚6年6月、5年2月定讞

金正恩阻擋西方文化新招 禁北韓人吃熱狗、離婚送勞改

提高退休警消待遇 朱立倫批綠製造對立：要不要摸摸良心

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫在中常會上發言。記者季相儒／攝影
國民黨主席朱立倫在中常會上發言。記者季相儒／攝影

立法院昨天通過「警察人員人事條例」，提高警消退休所得替代率上限80%。國民黨主席朱立倫今天表示，警消、海巡、空勤號稱第二陸海空軍，為台灣民眾犧牲寶貴生命和個人健康，民進黨卻在製造世代對立，要不要摸摸良心？

朱立倫今在中常會指出，昨天通過的警察人員條例修正，真的是對不起警消、海巡、空勤弟兄，當民眾在退、在逃時，他們向前衝，犧牲寶貴生命、個人健康，所有退警平均壽命比一般人至少少8歲，警察傷亡人數過去幾年受傷4千多人，死亡40、50人，消防員更是失去多少生命，民進黨要不要摸摸良心？

朱立倫表示，90％的所得替代率被砍到今天，國民黨只是希望少砍一點，希望保持現有軍人的標準95%。警察號稱第二陸軍，昨天修法基本所得替代率是43.25％，要工作36年才會達到80%，所以不要再騙年輕人說可以拿到7萬多元，「你告訴我誰？」

朱立倫說，昨天民進黨更荒謬說，未來50年通過後，國家要多付668億元，財政缺口會1761億元，民進黨一年補給勞保1000億元、補給台電2000億元，正是因為錯誤的能源與財務政策，「如果民進黨要用50年為標準，下次乾脆說100年比較好算。」

朱立倫說，警察、消防同仁、海巡、空勤人員付出的生命、健康跟代價，國民黨爭取一部分的公平正義，也可以鼓勵現有警消士氣，讓更多年輕人願意投入治安、消防工作，不然誰來做？

朱立倫說，他要再次呼籲社會大眾看清楚民進黨的嘴臉，製造社會對立、還要提釋憲抗議到底，這就是一個政黨完全不知道對國家付出最多的軍警消公教，應該有的基本尊重和態度。

所得替代率 朱立倫 民進黨 警察

延伸閱讀

定調罷免態度！朱立倫：備戰而不求戰 要戰就以戰止戰

罷免來勢洶洶 朱立倫下午召集黨務與黨團幹部共商對策

雷根總統基金會拜會 朱立倫提雷根與蔣經國關係良好

民眾黨嗆與司法「釘孤枝」 蕭旭岑：樂見朱立倫伸援手

相關新聞

卓榮泰：挺警察、顧國家財政須雙軸並進 並非選擇題

立法院會昨三讀修正通過「警察人員人事條例」，警消海巡退休所得替代率最高可達80%，行政院估未來50年退撫基金財務缺口17...

提高退休警消待遇 朱立倫批綠製造對立：要不要摸摸良心

立法院昨天通過「警察人員人事條例」，提高警消退休所得替代率上限80%。國民黨主席朱立倫今天表示，警消、海巡、空勤號稱第二...

警察人員人事條例三讀 藍：現在開始找回軍公教尊嚴

立法院會昨天三讀修正通過警察人員人事條例部分條文，警消海巡等退休所得替代率最高80%。國民黨團今天在臉書發文表示，警消終...

警察年改每年增35億支出 藍黨團：總預算千分之一

立法院昨日三讀通過「警察人員人事條例」修正案，提高警消、空勤、海巡、移民等相關人員退休所得替代率，行政院立即回應「窒礙難...

藍白調升退休警消所得替代率 綠批「肉桶法案」

立法院昨三讀通過警察人員人事條例修正案，明定警察、消防、海岸巡防、移民及空勤總隊人員退休所得替代率最高提至80％，行政院...

批綠挑撥操作對立 趙少康：難怪台灣暴戾之氣越來越重

立法院昨天通過「警察人員人事條例」修正，提高警消退休所得替代率上限80%，中廣前董事長趙少康今天表示，民進黨團總召柯建銘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。