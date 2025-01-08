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卓榮泰：挺警察、顧國家財政須雙軸並進 並非選擇題

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左）越俎代庖拍板憲訴法覆議案。（本報資料照片）
行政院長卓榮泰（左）越俎代庖拍板憲訴法覆議案。（本報資料照片）

立法院會昨三讀修正通過「警察人員人事條例」，警消海巡退休所得替代率最高可達80%，行政院估未來50年退撫基金財務缺口1700億元，將由全體納稅人共同負責。行政院長卓榮泰今強調，挺警察也顧國家財政永續，是政府的責任，兩題並非選擇題，政府始終雙軸並進、穩健向前行。

三讀通過的「警察人員人事條例」明定警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員的每月退休所得，其替代率應依退休人員審定的退休年資，任職滿15年者，替代率為43.25%，最高增至36年，為80%。據估算，修法後8成退休基層警察月退休金可領到7萬4544元。

行政院長卓榮泰昨天透過臉書指出，立法院強行修法且嚴重違反法律，並破壞過往協商協議，行政院斷然無法接受、礙難執行。

行政院發言人李慧芝也提到，修法將造成退撫基金用罄年度提早2年，估算未來50年基金收入減少和支出增加合計新台幣1700餘億元，財務缺口須靠行政院公務預算撥補，也就是全體納稅人共同負擔；將於收到法案後，依憲法賦予行政院的權力，研議各種可能的憲法救濟途徑。

卓榮泰今再發臉書指出，「挺警察」也顧「國家財政永續」是政府的責任，兩題並非選擇題，政府始終雙軸並進、穩健向前行，回首民進黨政府執政這九年，一直持續在打造更合理的工作環境，精進各項福利、制度，無論是照顧警察同仁們的醫療照護，增補人力與裝備，加薪及增訂各類勤務獎金。

卓榮泰指出，這些年已經證明，「挺警察」跟「兼顧國家財政永續」可以雙軸並進、穩健向前行，我們也會持續做下去，行政院會盡全力，捍衛民主、憲政秩序及國家財政永續，為下一個世代留下美好台灣。

卓榮泰 所得替代率 永續 行政院 警察

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