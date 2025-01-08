警察年改每年增35億支出 藍黨團：總預算千分之一

立法院昨日三讀通過「警察人員人事條例」修正案，提高警消、空勤、海巡、移民等相關人員退休所得替代率，行政院立即回應「窒礙難行」。國民黨立院黨團今日表示，警消終身為國貢獻，每年35億元真的不多，僅占中央政府總預算3.4兆的千分之一。

國民黨團表示，立法院三讀通過警察人員人事條例修正案，將警消、移民、空勤退休人員所得替代率回復至最高80%，民進黨說年金會破產、世代不公，但將心比心，「如果今天你是警消的家人及眷屬，每天沒日沒夜、出生入死，為人民保護生命財產，擔心家人明天是否回得了家，一年增加35億元支出真的多嗎？」

國民黨團指出，「如果今天沒有警消人員，誰24小時待命幫善良老百姓抓壞人、緝毒、滅火、抓蛇、找迷路的長輩？可以安心讓警消人員終老，為國家爭取更優質的人才出任公職，社會安定了，每年35億元真的多嗎？」

國民黨團提到，每年35億元僅占中央政府總預算3.4兆的千分之一，卻可以安定這麼多努力工作為民犧牲付出的警消人員的心，真的多嗎？

國民黨團質疑，反觀中央政府錯誤的能源政策及失能的管理所造成的貪污腐敗，台電每年要靠中央政府補貼2000億元的虧損，還年年漲電價要全民買單，這才是今天民進黨政府該去好好檢討的，但民進黨政府就是視而不見。

國民黨團說明，過去三年的中央政府歲計䞉餘達到1兆766億元，近4年中央政府稅收超徵達到1兆8千524億元。政府是真的沒有能力負擔這筆支出，還是只想繼續當個「慣老闆」的爛政府？

國民黨團總結，「有事警消幹，沒事幹警消」、「今日公祭，明天忘記」，這九年不斷鬼打牆式的輪迴往復，民進黨幹得出來，國民黨團看不下去。找回軍公教人員的公道及尊嚴，從現在開始。