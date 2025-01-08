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藍白調升退休警消所得替代率 綠批「肉桶法案」

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院昨三讀通過警察人員人事條例修正案，民進黨團幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘今批，該條例本質就是肉桶法案、錢坑法案。記者胡經周／攝影
立法院昨三讀通過警察人員人事條例修正案，民進黨團幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘今批，該條例本質就是肉桶法案、錢坑法案。記者胡經周／攝影

立法院昨三讀通過警察人員人事條例修正案，明定警察、消防、海岸巡防、移民及空勤總隊人員退休所得替代率最高提至80％，行政院表示窒礙難行。民進黨團幹事長吳思瑤今批，該條例本質就是肉桶法案、錢坑法案，國民黨為鐵票，公務人員退休資遣撫卹法也已提案列議程，只為政治利益，討好特定族群。

吳思瑤表示，警察人員人事條例就是「肉桶法案」，但藍白違憲上癮，相關修法違背憲法原則，國民黨卻用惡修，讓公務體系所得替代率有完全不同待遇，也多次違反立法部門做出的決議，上次原住民保留地禁伐補償條例修正中，行政院長卓榮泰邀各黨團黨鞭磋商，也做成朝野共識，未來若要增加政府預算支出，都要回到相關法律規範，勢必跟行政院充分徵詢，並找出合理可循財源。

吳思瑤表示，沒想到這樣的協議才簽訂沒多久，藍白又違憲上癮，卓榮泰充分表達捍衛憲法精神，捍衛預算法規，警察人員人事條例違憲再加一，後續釋憲準備、憲法途徑救濟手段，民進黨團與行政院都會積極研議磋商。

吳思瑤說，除了警察人員人事條例，國民黨為了自己鐵票，公務人員退休資遣撫卹法也已提案列入立法院審議議程，除了警消，下一個公教，一再讓年改走回頭路，提升退高所得替代率，藍營會食髓知味持續違憲，只為政治利益，討好特定族群。

吳思瑤說，昨修法後藍營很多人帶風向，但警察人員福祉提升，應從現役警察人員在職期間薪資、津貼、福利、保障、保險等下手，不是從退休所得替代率提升，這是畫錯重點，照顧警消是民進黨做最多、做最好，調高警察薪資俸點、超勤加班費，一個月1.9萬，這是史上新高也優於軍人，警勤加給提升15％優於一般公務員，17年沒有改，民進黨政府做到了。

民進黨黨團書記長蔡易餘也說，一名現職消防人員昨發文，對於藍白提高退休所得替代率，雖然乍看是對警消人員福利，但這份工作部分風險也一定反映在加給上，本俸加危險加給，比一般同職等公務員高許多，薪水夠不夠見仁見智，但工作危險程度較高來調高所得替代率絕對不合理。

蔡易餘說，說因為警消是危勞，所得替代率比其他公務員高許多，這邏輯不對，「應該增加現職警消海巡福利」，民進黨增補人員、提高薪資俸給跟超額加班費，調整17年沒動的警勤加給15％，去年增加危勞勤務津貼，更大量編列預算整修警察廳舍，既然已經退休，就按照合理所得替代率，國民黨版本高達91％的所得替代率，比很多常務政次、大學教授、上校還高，這是很誇張的數字。

所得替代率 民進黨 警察

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