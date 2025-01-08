批綠挑撥操作對立 趙少康：難怪台灣暴戾之氣越來越重
立法院昨天通過「警察人員人事條例」修正，提高警消退休所得替代率上限80%，中廣前董事長趙少康今天表示，民進黨團總召柯建銘說不能「坐以待斃」，立委吳思瑤更說修法「愧對年輕世代、造成公務人員差別對待」，再度赤裸裸挑撥人民、操作對立，難怪台灣的暴戾之氣越來越重。
趙少康指出，警消是維持社會秩序、保護民眾生命財產安全的基礎，身為執政黨，讓他們有更好的養老條件，以吸引更多年輕人跟願意犧牲奉獻的人投入都來不及了，但民進黨心中只有政治對抗、一黨之私，只因是在野黨提出的修正案，就逢藍白必反，不惜犧牲警消權益。
趙少康說，民進黨一路以來，就是靠製造人民之間的對立起家：階級對立、族群對立、世代對立，以謀取自己的政治利益，在野的時候就算了，現在自己當家了，不只鬧事，還繼續激化民眾對立。
趙少康說，台灣人善良、心存感恩、辨是非，都知道警消責任重大、工作辛苦又危險，根本不會反對給他們更好的待遇或退休生活。近四年政府連年超徵幾千億元，一個負責任的執政黨，不該激起一般人對警消的忌妒心跟仇恨值，而是要重新檢討預算配置，設法提高所有公務人員跟勞工的待遇，讓所有世代、階級、族群共好，懂了嗎？
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