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政府餘絀1兆770億 傅崐萁：為國奉獻竟不能安心養老

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
針對立法院昨日三讀通過「警察人事條例」修正案，行政院回應「窒礙難行」，言下意不排除提覆議。國民黨立院黨團總召傅崐萁今說，終身為國家貢獻的人卻不能安養終老，這是什麼樣的政府？記者屈彥辰／攝影
針對立法院昨日三讀通過「警察人事條例」修正案，行政院回應「窒礙難行」，言下意不排除提覆議。國民黨立院黨團總召傅崐萁今說，終身為國家貢獻的人卻不能安養終老，這是什麼樣的政府？記者屈彥辰／攝影

立法院昨日三讀通過「警察人事條例」修正案，提高警消、空勤、海巡、移民等相關人員退休所得替代率，行政院立即回應「窒礙難行」，言下不排除提覆議。國民黨立院黨團總召傅崐萁今說，終身為國家貢獻的人卻不能安養終老，這是什麼樣的政府？

立法院昨三讀通過，提高警察、消防、海巡、移民及空勤總隊人員退休所得替代率上限至80%，下限為43.25%。

行政院長卓榮泰說，立法院大幅增加歲出或減少歲入，應先徵詢行政院意見，警察人事條例修正造成國家財務缺口，政院礙難接受。

傅崐萁說，對於整個警消、空勤、海巡人員等的所得替代率問題，昨日已經三讀通過修法，對於行政院提出覆議，尊重行政院長職權。

傅崐萁表示，政府三年施政餘絀有1兆770億，不但不給地方政府建設，留用在中央，有太多錯誤政策造成國家負擔，這麼沉重的能源錯誤，加上管理人謀不臧，遍地治安問題，包括台南88槍案，都是錯誤能源政策造成，每年卻要從人民口袋拿2千億補貼台電，再說台電會破產，請問能源政策是什麼，難道每年都要拿人民血汗錢補貼錯誤能源政策、不當管理措施所造成的貪汙腐敗情況？

傅崐萁指出，一流政府應該有優質人才服務，終身為國家貢獻的人卻不能安養終老，這是什麼樣的政府？違背信賴保護原則。民進黨政府執政踐踏公職人員，第一階段推動警消、空勤、海巡等相關人員，能有安定終老生活，未來包括公務員、教師等會一步步進行。

傅崐萁強調，面對龐大政府鋪天蓋地抹黑，世代鬥爭，扭曲事實，不光過去三年餘絀1兆700多億，這四年中央政府超徵超收也達到1兆8千億元。大家不願意走入公職領域，三流人才管理中央政府，怎麼為國人做好國家建設及服務，必須讓公職領域能吸引更多青年人才，國家超收這麼多錢，當然可以照顧所有現職的少壯公職人員。

傅崐萁 海巡 行政院

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