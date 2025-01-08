警察條例政院喊不 羅智強：民進黨「有事警察幹，沒事幹警察」

立法院會昨天三讀通過修正警察人員人事條例，提高警消退休所得替代率上限至80％，民進黨立院黨團總召柯建銘喊釋憲；行政院長卓榮泰也說「無法接受、礙難執行」。國民黨立委羅智強今天批評，「有事警察幹，沒事幹警察，這就是民進黨」。

羅智強表示，警察消防人員為了捍衛我們的安全，多有損傷，每次警消犧牲的時候，民進黨官員排排站，今天公祭明天忘記，現在更進化了，今天公祭立法忘記，還要釋憲忘記、找大法官出來洗地。

羅智強說，公務人員、警察消防人員都是國家的中堅力量，特別是警察消防這些危險勤務人員，但大家有沒有發現，要人來報考的難度都越來越高，原因就是出了一個「有事警察幹，沒事幹警察」的政府。

另外，對於民進黨立院黨團柯建銘喊出雙罷，羅智強呼籲，賴清德總統身為執政者，應該努力創造和諧降低對立，但台灣非常無奈，執政黨每天就只想著翻桌、報復搞大罷免，動員假的公民團體透過補助來請客吃飯搞罷免，台灣就是這個狀況。民進黨該擔心的不是國民黨要做什麼，而是要擔心全民的憤怒，民進黨籍立委也要承受罷免。