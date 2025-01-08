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影／侯友宜支持警察年改 更喊話修正公教人員退撫

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市今市政會議。記者李成蔭／攝影
新北市今市政會議。記者李成蔭／攝影

警察退休所得替代率議題引發討論，新北市長侯友宜表示，警察保家衛國壓力大，希望政府能多照顧一些，鼓勵民眾加入警察行列；他還喊話，更支持公教人員退撫制度也應重新修正，鼓勵更多人從事公職，希望政府拿出魄力，用更快效率找到更好人才。

立法院昨天三讀通過修正「警察人員人事條例」第卅五條，提高警察、消防、海巡、移民及空勤總隊人員退休所得替代率上限至百分之八十，下限為百分之四十三點二五。

新北今開市政會議，侯友宜於會中主動提及警察退休所得替代率議題，警察局長廖訓誠表示，大家也都在觀察是否會造成退休潮，不過根據該修正制度，是對已退休人員較有利，對現職人員可能還要累積至十年後才有較高退休所得替代率；消防局長陳崇岳也說，新北消防人員每年都進用200至300位，持續人力補充。人事處長林正壹指出，現在看來中央相關單位也還要重新核算，應該是大工程，會不會變化還待進一步塵埃落定。

侯友宜表示，該條例涉及捍衛治安的警察權益問題，尤其在別人逃離顧生命時，警察只能往前走，因為這是責任，也因此對內部管理非常嚴格，該淘汰就淘汰；除警消需補足人力外，公務人員跟2013年也下滑一倍，尤其技術部門人員都到民間去了，所以自己不但支持該條例，鼓勵更多民眾加入警察行列，也支持公教人員退撫制度應重新修正，鼓勵更多人從事公職，希望政府拿出魄力，用更快效率找到更好人才。

新北市長侯友宜於市政會議後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜於市政會議後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

所得替代率 警察

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