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批年改亂改神仙都難理解 李來希：公教成最大受害人

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
公務人員協會前理事長李來希。圖／聯合報資料照
公務人員協會前理事長李來希。圖／聯合報資料照

立法院昨天三讀「警察人員人事條例」，提高警消退休所得替代率上限至80%。公務人員協會前理事長李來希指出，這麼無厘頭前前後後連續幾次所謂改革修法，制度永續與所得衡平的準則已被破壞殆盡，背離退休所得法理基礎，就算神仙下凡也無法理解。

李來希指出，軍公教退撫制度原本一體適用相當的原則與標準，政府是國家最大的雇主，政府財政也無明顯不足，原本相安無事，但民粹風潮的推波助瀾，2018年被蔡英文政府陳建仁與林萬億的主導下，藉著仇視軍公教的社會氛圍，殺紅眼下狠手，被改得千蒼百孔，形成恩給制、年金制、個人帳戶制混雜在一起的「胡亂制」。

李來希指出，軍人率先與公教人員脫鉤，現役軍人退撫所得高於已退役軍人所得，軍人不實施個人帳戶制。昨天警察人員人事條例修法後，現在警消也脫離原有的公教體系，自成一格。

他說，仔細研究結果，警消修法後的退撫所得，竟還優於蔡英文時期修法前的給付標準，從最高採計35年，所得替代率70%，到2018年修法壓低到採計40年，最高只有62.5%，現在又改為採計40年，所得替代率為80%，新進人員則改採個人帳戶制。

李來希說，警消人員這次修法後，其他絕大多數的公教人員成為這幾波所謂改革浪潮下最大的受害人，無分現職或已退人員，同受其害，好似一群被棄養無人關懷的人；所謂的改革最後印證他過去一再談論的「亂改」，這樣的亂象實在不知道如何評論才好。

李來希嘆，這樣失序的改革，已讓公教體系近乎崩盤，人民看不起軍公教人員，軍公教人員的尊嚴受損，青年學子視軍公教行業為畏途，要他評析這次修法實益，真的很難。民進黨既已表態要尋求釋憲翻案，就先讓子彈亂竄一下，大家就等著看。

修法 李來希 軍公教

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