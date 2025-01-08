警察年改最高月領8成薪 修法前退休警亦適用

立法院昨天三讀通過修正「警察人員人事條例」第卅五條，提高警察、消防、海巡、移民及空勤總隊人員退休所得替代率上限至百分之八十，下限為百分之四十三點二五。

行政院表示遺憾且無法接受，批立院在野黨團違反誠信，法案三讀前未徵詢政院意見、也未指明預算來源，將研議各種憲法救濟途徑。行政院長卓榮泰說，修法「無法接受、礙難執行。」

多名國民黨立委提案，指警消、海巡、移民、空勤等人員任務性質繁重，長期處於高壓及危險的工作環境，有必要提高退休所得的保障。藍白黨團經討論，所得替代率上限由原提案比照國軍的百分之九十，下修至百分之八十。昨天院會表決，六十人贊成、四十九人反對、一人棄權，通過藍白再修正動議。棄權者為民進黨立委伍麗華，民進黨立委楊曜缺席投票。

三讀條文明定，警察、消防、海巡、移民及空勤總隊人員的每月退休所得，任職滿十五年者，替代率為百分之四十三點二五，其後每增加一年，替代率增給百分之一點七五，最高增至卅六年，為百分之八十；任職滿卅七年至第四十年者，維持百分之八十。未滿一年之畸零年資，按比率計算，未滿一個月者，以一個月計。

銓敘部估 50年增給付668億元

修法前的退休警察亦適用相關規定，將按現職同等級人員的待遇標準，重新計算每月退休所得；並隨在職同等級人員本（年功）俸的調整而調整。相關修法所生公務員退撫基金增加的支出，行政院應每年自公務預算辦理撥補。

銓敘部估算，修法通過後，退撫基金將增加給付六六八億元，加上原本年改節省經費挹注約減少一○九三億元，未來五十年財務缺口將擴增一七六一億元，退撫基金預計提早兩年、在二○四九年破產；財務缺口須靠政府撥補，就是全體納稅人共同負擔。

基層警月領7.4萬？ 被指高估

銓敘部聲稱，修法後八成基層警察退休最高可月領七點四萬元，比公務人員十四職等常務次長薪水還高，但這樣的說法被警界人士質疑高估。

一位警界人士說，銓敘部的計算方式是退休前十五年的俸點已達五二五，但為數不多，舉例來說，年改後的大學畢業特考生，若廿五歲從警、五十二歲退休，年資廿八年，最後三年俸點達五二五，平均十五年本俸為三萬八九九○元，乘以二再乘以所得替代率百分之六十六，退休金為五萬一四六六元。

藍委呼籲政府 不要當慣老闆

民進黨團質疑修法違反憲法平等原則、製造世代對立，更錯誤類比警消與軍人服役性質，昨在院會提出附帶決議，主張本次修法後立法院不應咨請總統公布，但藍白否決提案。國民黨立委牛煦庭表示，勞保一年撥補一千億元，台電一年補貼兩千億元，勞動部前部長何佩珊曾說，「撥補也是改革」，呼籲政府不要當慣老闆。

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