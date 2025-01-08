觀察站／公教再年改 朝野還有得吵

國民黨立院黨團推動公教停砍年金修法，遭退休團體質疑只聞樓梯響，昨天藍營先端出「警察人員人事條例」，有了警察年改打頭陣，公教團體大為振奮。只是，行政院昨天再針對在野修法表示遺憾且無法接受，將研議各種憲法救濟途徑，後續公教要求停砍年金的「再年改法案」，朝野仍將有激烈攻防。

警消人員身為公部門的特殊族群，業務龐雜，長年飽受高風險與高壓力的工作環境，藍白聯手為在職與退休警消爭取權益，有其修法理由。

警察年改案遭質疑「不公平」，但問題在於過去民進黨政府半套式的改革，當初承諾軍公教勞都要改革，卻先砍公教，也難怪退休公教發出不平之鳴。

其中，勞保靠著政府近年大力撥補，加上勞保基金績效轉佳，破產年限才往後延；但勞保撥補應該是改革的一部分，政府不能完全只靠撥補，否則當初公教年改也不必搞得天怒人怨。

銓敘部反對修法理由，看似都有道理；但警消的辛勞無可否認，提高其退休待遇，絕大多數民意都可支持。不過，撇開財務缺口問題，銓敘部與內政部點出最實際的問題：修法後的基層警察退休後可月領七萬四千元至七萬六千元，相當於現職加上各種加給後的九成月薪，還是不用扣繳公保的淨所得，辛勞的警察自然「不如歸去」；當離退潮勢所必然，後續警力能否跟進補上，無疑是一大挑戰。

年金改革涉及許多專業，但動輒將年金議題訴諸世代與族群對立，反因泛政治化，容易陷入各職業別的利益之爭。警察年改只是開端，未來的公教停砍年金修法，只怕朝野還有得吵。

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