聽新聞
0:00 / 0:00

觀察站／公教再年改 朝野還有得吵

聯合報／ 記者鄭媁
公教年金改革將滿6年，近期物價飆升，國民黨立委紛提案，主張停止遞減退休公教所得替代率。圖為當年全教產等團體抗議公教年改的畫面。圖／聯合報系資料照片
公教年金改革將滿6年，近期物價飆升，國民黨立委紛提案，主張停止遞減退休公教所得替代率。圖為當年全教產等團體抗議公教年改的畫面。圖／聯合報系資料照片

國民黨立院黨團推動公教停砍年金修法，遭退休團體質疑只聞樓梯響，昨天藍營先端出「警察人員人事條例」，有了警察年改打頭陣，公教團體大為振奮。只是，行政院昨天再針對在野修法表示遺憾且無法接受，將研議各種憲法救濟途徑，後續公教要求停砍年金的「再年改法案」，朝野仍將有激烈攻防。

警消人員身為公部門的特殊族群，業務龐雜，長年飽受高風險與高壓力的工作環境，藍白聯手為在職與退休警消爭取權益，有其修法理由。

警察年改案遭質疑「不公平」，但問題在於過去民進黨政府半套式的改革，當初承諾軍公教勞都要改革，卻先砍公教，也難怪退休公教發出不平之鳴。

其中，勞保靠著政府近年大力撥補，加上勞保基金績效轉佳，破產年限才往後延；但勞保撥補應該是改革的一部分，政府不能完全只靠撥補，否則當初公教年改也不必搞得天怒人怨。

銓敘部反對修法理由，看似都有道理；但警消的辛勞無可否認，提高其退休待遇，絕大多數民意都可支持。不過，撇開財務缺口問題，銓敘部與內政部點出最實際的問題：修法後的基層警察退休後可月領七萬四千元至七萬六千元，相當於現職加上各種加給後的九成月薪，還是不用扣繳公保的淨所得，辛勞的警察自然「不如歸去」；當離退潮勢所必然，後續警力能否跟進補上，無疑是一大挑戰。

年金改革涉及許多專業，但動輒將年金議題訴諸世代與族群對立，反因泛政治化，容易陷入各職業別的利益之爭。警察年改只是開端，未來的公教停砍年金修法，只怕朝野還有得吵。

修法 年改 年金改革 警察 軍公教

延伸閱讀

年改開倒車 教師團體籲：公教人員所得替代率停止下降、撥補並進

警消年改案三讀獨厚這族群 銓敘部指退撫公平喪失殆盡：深感遺憾

拜登簽法案 美近300萬退休公教人員將獲更多社安金

公部門飯碗不香了！李來希轟「軍人18％快歸零」：一群三流的人治國

相關新聞

警察年改最高月領8成薪 修法前退休警亦適用

立法院昨天三讀通過修正「警察人員人事條例」第卅五條，提高警察、消防、海巡、移民及空勤總隊人員退休所得替代率上限至百分之八...

年改下一戰場 公教停砍年金將排案審查

立法院昨天三讀通過修正警察人員人事條例，將警察人員退休所得替代率上限提高至八成，廣大公教人員年金停砍案是否推動，朝野將再...

退休警領比常務次長多？ 警界：高階警才可能

立法院昨三讀通過修正警察人員人事條例，警政署表示，感謝政府及各界對在職及退休警察支持與愛護，也代表警察在治安維護的努力獲...

前年改委員：民進黨政府年改邏輯矛盾

立法院通過「警察人員人事條例」修法，單獨提高警消等人員退休所得替代率最高百分之八十，銓敘部指將破壞退撫制度公平性。曾任總...

銓敘部回應警察年改：退撫公平喪失殆盡

立法院昨天三讀通過修正警察人員人事條例第卅五條，提高警察、消防、海巡、移民和空勤人員所得替代率上限到百分之八十。考試院銓...

現職警掀離退潮？藍委：版本周延溫和

立法院昨三讀通過修正警察人員人事條例，朝野從院會吵到會後。民進黨立委批評在野黨團讓年改走回頭路，增加世代不正義，愧對國人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。