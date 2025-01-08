現職警掀離退潮？藍委：版本周延溫和

立法院昨三讀通過修正警察人員人事條例，朝野從院會吵到會後。民進黨立委批評在野黨團讓年改走回頭路，增加世代不正義，愧對國人和下一代；在野立委反駁，跨年齡層與教育程度的民眾強烈支持這項修法，肯定警消辛勞，且最終版本已相對周延且溫和，喊話政府不要當「慣老闆」。

民進黨團書記長蔡易餘不滿藍白強勢推動修法，直批修法通過後，讓公務體系之間的職業產生不公平，一個基層員警可以拿到的退休金，比公務員當到常務次長、大學教授還要高。

民進黨團幹事長吳思瑤更質疑，修法可能造成現職警力大量離退，警力中空、治安空窗，藍白立委能負責嗎？年金提前破產，下個世代的權益誰來保障？

不過，國民黨立委牛煦庭表示，三讀版本已相對周延且溫和，若按當初國民黨版本比照國軍，五十年退撫基金要多花一千零八十億元，但勞保一年撥補一千億元，台電一年補貼兩千億元，他要借用勞動部前部長何佩珊金口「撥補也是改革」，政府不要當慣老闆，「優化退休金就從警察開始」。

民眾黨立委黃國昌表示，民眾黨重視基金永續與世代正義，經半年收集各界意見，與三場公聽會、兩波大規模民調，呈現結果是社會對警消的辛勞付出給予高度肯定，跨越年齡層與教育程度的民眾強烈支持這項修法，希望向全台辛苦基層警消致上最高敬意。

國民黨立委王鴻薇說，警消人員因公殉職死亡及傷殘人數，於各類公務人員中占比最高；在野立委一起幫「國家的堅實後盾」爭取退休後得到應有待遇，政府不積極幫基層爭取權益，卻存著擺爛心態。

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