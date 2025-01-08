退休警領比常務次長多？ 警界：高階警才可能

立法院昨三讀通過修正警察人員人事條例，警政署表示，感謝政府及各界對在職及退休警察支持與愛護，也代表警察在治安維護的努力獲得國人肯定。

銓敘部長施能傑前天表示，八成的基層警察退休時是五二五俸點，若修法通過，以去年月退所得上限約是七萬四五四四元，若今年再調薪，會增加到七萬六七八○元，這個數字比常務次長都還高。

中華民國退休警察人員協會總會長耿繼文表示，銓敘部的算法只有警監以上高階警官退休後月退所得才有可能，占比極少，所謂八成基層可領七萬多元的說法「不可能」，根本混淆視聽，目的只是在製造社會誤解和對立；警監人員（簡任）占比非常低，僅占警察人員百分之一，不能代表廣大中階、基層員警。

他說，大部分已退基層員警多未滿卅五年退休，退休替代率沒有那麼高；且退休金計算以退休當年度俸點表為準，除非中央政府後來有調高退休金舉措（如去年之例），否則即已固定，退休越早的人比退休晚的人領的少。

退休金計算是以最後十年在職平均值來計算，並非以在職最後一年俸點來做計算基礎，銓敘部是將員警最後一年俸點當成十年來算。

對於立院昨天討論時，民進黨立院黨團提附帶決議，要求不應咨請總統公布生效，具警眷背景的國民黨前立委游毓蘭質疑，民進黨到底有多麼恨警消？還是已濫用警消成習，不懂得珍惜這群為台灣和平安全做牛做馬的警消？她直呼「在立法院，我從未看到有這樣的附帶決議，在修法之前就已經預告修法違憲，有這樣的執政黨，我們還需要敵人嗎？警察消防海巡同仁，你們不心寒嗎？」

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