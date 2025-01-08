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前年改委員：民進黨政府年改邏輯矛盾

聯合報／ 記者鄭媁許維寧／台北報導
警察年改爭議多年，「警察人員人事條例」修正草案昨天在立法院闖關，朝野立場依舊分歧。 圖為退休警察人員協會上街聲援修法。 聯合報資料照片 記者林澔一／攝影
警察年改爭議多年，「警察人員人事條例」修正草案昨天在立法院闖關，朝野立場依舊分歧。 圖為退休警察人員協會上街聲援修法。 聯合報資料照片 記者林澔一／攝影

立法院通過「警察人員人事條例」修法，單獨提高警消等人員退休所得替代率最高百分之八十，銓敘部指將破壞退撫制度公平性。曾任總統府年金改革委員會委員吳忠泰表示，蔡政府的年改邏輯不一致，導致退休公教認為不公平。教育團體則呼籲停止所得替代率下降、撥補應一併進行，並應返還公教人員年資補償金。

吳忠泰指出，民進黨政府在二○一七年六月通過公教的年改法案，二○一八年六月再通過軍人年改，相隔一年，卻同步在二○一八年七月實施退撫新制，於是軍人年改不合理的部分，並沒有被仔細檢視；加上勞保應該調整的部分遲遲不動，政府只靠撥補，還稱「撥補也是改革」，使蔡政府的年改邏輯自相矛盾。

當初討論軍人年改，考量軍人限齡退伍及其職業特殊性，除了少數上校以上月退俸有減少，絕大多數的在職軍士官是不減反加；其次，公教的年資補償金被砍，軍人的卻可保留，軍人年改與公教「不是不一致，是天差地別」，讓退休公教非常不平。

同樣曾任年改會委員的全國公務人員協會前理事長吳美鳳表示，警消業務特性高危，確實辛勞，修法將其所得替代率提高，同為公務員當然樂見其成，但她也要為在第一線奮鬥的其他類別公務員發聲，公務員業務雖不如警消工作那般高危險性，但業務挑戰性高，時常沒日沒夜加班，辛勞程度也不亞於警消。

吳美鳳認為，警消年改不至於造成各類別公務員之間的對立，銓敘部身為主管機關，更應該以此為衡平點思考過去年金改革是否對退休公務員公平，眼看退休金逐年遞減，真的是在凌遲公務員；即使公教不能比照警消提高所得替代率，仍希望停止遞減來止血，至少提供退休公教最基本保障，不讓兩者距離繼續擴大。

全教總理事長侯俊良就指出，警消人員工作有其特殊性，立院單獨對警察人員給予不同退休給付標準，突破公教退撫制度的平等對待原則，能理解是為了體恤警消人員的辛勞；但針對公教族群，國民黨立院黨團也已提出停止所得替代率下降方案，確實是已退公教族群期待的方向，但呼籲停止所得替代率下降、撥補應一併進行。

年改 年金改革 所得替代率 民進黨 警察

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