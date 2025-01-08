銓敘部回應警察年改：退撫公平喪失殆盡

立法院昨天三讀通過修正警察人員人事條例第卅五條，提高警察、消防、海巡、移民和空勤人員所得替代率上限到百分之八十。考試院銓敘部表示，警察和其他公務員包括其他各類危勞人員，都適用同一部退撫法律，繳交相同費率和相同繳費標準，結果退休給付標準卻大不同，將使退撫制度首重的公平對待原理完全喪失殆盡，破壞憲法平等原則。

銓敘部表示，修法過程中已力陳不應該修正的理由，並提供衝擊影響數據，惜仍未獲重視，深感遺憾。

內政部表示，政府近年積極推動廳舍整建、車輛汰換、個裝提升等十八項警察人員福利照護措施，歷年也以各項中程計畫加以支持，讓現職同仁有更好的備勤環境與執勤裝備；該項修法在社會沒有充分討論與共識下通過，不僅衝擊退撫基金財務，而月退俸與現職薪資之差距過小，恐造成現職警察人員提早退離，衝擊警力影響治安工作。

銓敘部指出，現職警察人員工作危勞，其薪資、福利都已遠高於公務員，再給予已非身處危勞環境的退休警察更高退休給付標準的特別對待，實無充分理由。

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