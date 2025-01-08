年改下一戰場 公教停砍年金將排案審查

立法院昨天三讀通過修正警察人員人事條例，將警察人員退休所得替代率上限提高至八成，廣大公教人員年金停砍案是否推動，朝野將再度交鋒。國民黨立委吳宗憲表示，本會期或下會期將排案審查；民眾黨立委張啟楷說，民眾黨團會進一步討論。民進黨團幹事長吳思瑤則痛批藍白「討好選票」。

國民黨團、民眾黨團昨以人數優勢，表決通過修正警察人員人事條例，將警察所得退休替代率上限提高至八成，除警察、消防，並納入海巡、移民及空中勤務總隊人員。民進黨團已揚言聲請釋憲，絕不坐以待斃。

警察人員人事條例三讀修正後，不少軍公教退休族群關切，攸關軍公教年金停砍案的「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案是否會處理？國民黨籍司委會召委吳宗憲說，他的立場是年改必須合理地改，不能亂改一通，將與黨團討論，「若本會期時間來不及，至少下會期要排進去」。

國民黨立委陳玉珍表示，三讀修正警察人員人事條例不是終點，過去民進黨一黨獨大，假改革之名，違背信賴保護原則，追殺退休公教及警消人員退休金，既然勞工都可以撥補為年金改革的手段，軍公教的退休所得替代率自然就沒有再繼續下降的問題，同樣可採政府撥補方式來取代。

張啓楷受訪表示，政府在二○一七年推動年金改革，當初的財政確實比較困難，因而犧牲軍公教族群的退休金，不過，近幾年稅收年年超徵，再加上退撫基金的投資大賺，國庫及基金都很有錢，「沒有道理繼續往下砍」。他表示，立法院修正警察人員人事條例後，接下來針對公教人員部分，民眾黨團會再找時間進一步討論，主要方向就是照顧所有退休軍公教人員。

對於藍白可能進一步推動軍公教退休人員年金停砍案，吳思瑤質疑，警察人員人事條例修法只是「反年改法案」的前菜，更大規模的、擴及公教的全面恢復提升所得替代率修法，馬上就會鋪天蓋地而來，「藍白隨時可以多數輾壓」。

吳思瑤批評，國民黨為討好鐵票、爭選舉利益，民眾黨團總召黃國昌更為個人政治權力出賣世代正義，愧對國人、也愧對下一代。

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