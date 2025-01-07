綠營提不咨請總統公布 國民黨嗆視憲法、警消權益於無物

立法院三讀「警察人員人事條例」，將退警年金所得替代率天花板提高到80％。國民黨今天表示，民進黨為阻擋警消權益無所不用其極，從狂喊「違憲」到勾連總統不公布法案，將黨意置於民意之上，讓憲法變成政治鬥爭的工具，不僅讓基層警消心寒，更使國家的憲政體制陷入危局。

國民黨表示，警消工作不只長期暴露在風險中，更可能因身體狀況致提早退休，因此應該適當調整警消的退休待遇，遵守議事規則、民主程序，將所得替代率上限由68.5％調漲至80%。當警消人員在執行任務時，在槍林彈雨裡出身入死，火裡來、水裡去，民進黨立院黨團總召柯建銘竟想在立法院抽著菸、唱著歌，就想把涉及提高警消權益的法案給擋了。

國民黨批評，立院少數黨黨團可以經由決議就判斷法律違憲與否，民主化以來聞所未聞，民進黨已經不滿足於私設刑堂霸凌公務員，現在更要私設憲法法庭，一手壟斷法律解釋權，配合總統個人意志癱瘓台灣的民主體制。甚至直接超越大法官，立院黨團就可斷定法律違憲，甚至要求賴清德不要公布法律，簡直視憲法、警消權益於無物。

國民黨表示，警消日常工作壓力大、風險高，民進黨過去總是將照顧警消工作人員掛在嘴邊，不僅始終未見實際作為，如今卻阻擋國民黨修法，不讓警消得到應有的權利，顯見民進黨只將支持警消人員作為騙取選票的政治語言，用完即丟、毫不重視他們的辛勞。

國民黨表示，雖然民進黨執意阻擋警消權益，還是要敬佩民進黨立委伍麗華及楊曜的勇氣，勇於對抗黨意為警消發聲：伍麗華勇於拋下長年以警察與消防為理想職業的族人英雄投下棄權票，楊曜則還是缺席。

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