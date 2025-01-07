立院三讀警察年改案 行政院：將研議合憲救濟程序
立法院會7日三讀修正「警察人員人事條例」部分條文，未來警察退休在家月領最高7萬4千多元。行政院發言人李慧芝指出，立院在野黨團違反誠信，在法案三讀前未徵詢政院意見、也未指明預算來源，對此政院無法接受，並表達遺憾。
李慧芝重申，行政院長卓榮泰2024年11月7日在院內與立法院在野黨團達成共識決議，未來立法院在通過大幅增加政府歲出預算的法案前，應依憲法第70條的精神、預算法第91條以及財政紀律法第5條等規定，先指名預算來源、徵詢行政院意見並協調可行性財源。
李慧芝遺憾表示，本次修法內容需要大幅增加支出預算，但在野黨團卻違反當時的承諾，除了沒有徵詢行政院意見外，也沒有指出預算來源；不僅如此，原提案不尊重考試院所提意見，在法案三讀前，還突襲增加消防人員、海巡、移民及空勤總隊人員，銓敘部指出將造成退撫基金用罄年度提早2年，估算未來50年基金收入減少和支出增加合計1,700餘億元，財務缺口須靠行政院公務預算撥補，也就是全體納稅人共同負擔。行政院對此無法接受，並表達遺憾。收到法案後，政院將依憲法賦予行政院之權力，研議各種可能的憲法救濟途徑。
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