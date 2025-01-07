立院三讀警察年改案 行政院：將研議合憲救濟程序

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

立法院會7日三讀修正「警察人員人事條例」部分條文，未來警察退休在家月領最高7萬4千多元。行政院發言人李慧芝指出，立院在野黨團違反誠信，在法案三讀前未徵詢政院意見、也未指明預算來源，對此政院無法接受，並表達遺憾。

李慧芝重申，行政院長卓榮泰2024年11月7日在院內與立法院在野黨團達成共識決議，未來立法院在通過大幅增加政府歲出預算的法案前，應依憲法第70條的精神、預算法第91條以及財政紀律法第5條等規定，先指名預算來源、徵詢行政院意見並協調可行性財源。

李慧芝遺憾表示，本次修法內容需要大幅增加支出預算，但在野黨團卻違反當時的承諾，除了沒有徵詢行政院意見外，也沒有指出預算來源；不僅如此，原提案不尊重考試院所提意見，在法案三讀前，還突襲增加消防人員、海巡、移民及空勤總隊人員，銓敘部指出將造成退撫基金用罄年度提早2年，估算未來50年基金收入減少和支出增加合計1,700餘億元，財務缺口須靠行政院公務預算撥補，也就是全體納稅人共同負擔。行政院對此無法接受，並表達遺憾。收到法案後，政院將依憲法賦予行政院之權力，研議各種可能的憲法救濟途徑。

立法院 警察

延伸閱讀

警察年改財務缺口「1700餘億全民埋單」 行政院：將循憲法救濟

儲能櫃翻覆起火恐國內首起 雲林消防局證實「運輸過程無規範」

北市跨年舞台1工人摔死職災報告出爐 罰聯利、包商共60萬

知情人士：粗糙提高退警所得替代率 造成世代不公

相關新聞

綠營提不咨請總統公布 國民黨嗆視憲法、警消權益於無物

立法院三讀「警察人員人事條例」，將退警年金所得替代率天花板提高到80％。國民黨今天表示，民進黨為阻擋警消權益無所不用其極...

不滿在野強修警察年改案 政院長卓榮泰轟嚴重違法：礙難執行

藍白今挾人數優勢三讀修正「警察人員人事條例」，將退休警消所得替代率提高至80%。行政院長卓榮泰指出，修法造成國家財務缺口...

警察年改衝擊退撫基金 內政部：現職警察恐提早退離

藍白今挾人數優勢三讀修正「警察人員人事條例」，將退休警消所得替代率提高至80%，8成退休基層警察月退休金可領7萬4544...

警察年改財務缺口「1700餘億全民埋單」 行政院：將循憲法救濟

藍白今挾人數優勢三讀通過「警察人員人事條例」修正案，將退休警消所得替代率提高至80%，8成退休基層警察月退休金可領7萬4...

警消年改案三讀獨厚這族群 銓敘部指退撫公平喪失殆盡：深感遺憾

立法院今三讀通過「警察人員人事條例」第35條等條文修正案，單獨提高警察、消防、海巡、移民和空勤人員所得替代率上限到80%...

批退警年改違憲 柯建銘嗆當然提釋憲：難道坐以待斃？

立法院今透過表決，三讀修正通過「警察人員人事條例」，提高警察退休所得替代率至80%。質疑修法造成世代對立的民進黨團雖提案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。