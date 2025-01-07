警察年改財務缺口「1700餘億全民埋單」 行政院：將循憲法救濟

藍白今挾人數優勢三讀通過「警察人員人事條例」修正案，將退休警消所得替代率提高至80%，8成退休基層警察月退休金可領7萬4544元。行政院表示遺憾且無法接受，批立院在野黨團違反誠信，法案3讀前未徵詢政院意見、也未指明預算來源，未來將研議各種憲法救濟途徑。

行政院發言人李慧芝表示，行政院長卓榮泰去年11月7日在院內與立法院在野黨團達成共識決議，未來立法院在通過大幅增加政府歲出預算的法案前，應依憲法第70條的精神、預算法第91條及財政紀律法第5條等規定，先指明預算來源、徵詢行政院意見並協調可行性財源。

李慧芝遺憾表示，此次修法內容需要大幅增加支出預算，在野黨團卻違反當時承諾，除了沒有徵詢行政院意見外，也沒有指出預算來源，不僅如此，原提案不尊重考試院所提意見，在法案三讀前，還突襲增加消防人員、海巡、移民及空勤總隊人員，銓敘部指出將造成退撫基金用罄年度提早2年，估算未來50年基金收入減少和支出增加合計1700餘億元，財務缺口須靠行政院公務預算撥補，也就是全體納稅人共同負擔。

李慧芝重申，行政院無法接受，並表達遺憾，收到法案後，政院將依憲法賦予行政院之權力，研議各種可能的憲法救濟途徑。 行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

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