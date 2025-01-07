立院三讀提高退休所得 警消海巡： 有助激勵士氣

立法院今天三讀通過警、消、海巡、移民及空勤總隊人員退休所得替代率上限至80%。對此，警、消、海巡人員都分別表示，感謝遲來的正義，有助提升激勵士氣和找回一定程度的工作熱忱。

中華民國退休警察總會長耿繼文今天透過新聞稿表示，感謝遲來的正義，立法院通過警察人事條例第35條條文修正案，相關的警察、消防、海巡退休金也可同步調整。

耿繼文說，為此，全國警察、消防、海巡現職或退職人員，無不為這遲來的正義表示感謝，同時要說明「我們不是額外爭取，我們是請政府公平合理的對待我們，還政府原本就允諾我們的退休金」。本案終於塵埃落定，期間的被扭曲被誤解，以及訴求陳情抗議，皆成過去。

他說，警、消、海巡等人員都是犧牲奉獻給國家，是國家社會穩定發展的中間力量，今後當一本初衷。

資深消防人員也告訴中央社記者，消防工作本來就相對辛苦，且具有高度風險，當年許多人會報考消防多少都有心理準備，且對退休規劃也有一定的想像。未料計劃趕不上變化，年改大刀一揮，讓很多在職消防員心涼了半截。

他認為，此次修法充其量就是回復大家原先針對退休後的想像而已，但儘管如此，對於消防人員的士氣跟找回工作熱忱，當然有一定程度的提升。

另1名資深海巡人員也表示，近年中國對台實施灰色地帶襲擾動作頻頻，包括金門海巡應處中國海警頻頻以「巡航執法」襲擾，以及疑似利用外籍貨輪破壞海底電纜等案，任務可謂是應接不暇，且海上執勤風險非常高，此次立法院三讀通過提升警職人員所得替代率，提高退休所得的保障，可激勵士氣。

立法院司法及法制、內政委員會聯席會議去年6月併案審查國民黨立委所提警察人員人事條例第35條條文修正草案等案。

立法院今天三讀修正通過警察人員人事條例部分條文，明定警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員的每月退休所得，其替代率應依退休人員審定的退休年資，任職滿15年者，替代率為43.25%，最高增至36年，為80%。

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