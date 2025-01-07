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批退警年改違憲 柯建銘嗆當然提釋憲：難道坐以待斃？
立法院今透過表決，三讀修正通過「警察人員人事條例」，提高警察退休所得替代率至80%。質疑修法造成世代對立的民進黨團雖提案增加附帶決議，認為修法違憲，立法院不應咨總統公布，但被藍白以人數優勢否決，民進黨團總召柯建銘高喊「當然提釋憲！難道坐以待斃？」
三讀通過的「警察人員人事條例」明定警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員的每月退休所得，其替代率應依退休人員審定的退休年資，任職滿15年者，替代率為43.25%，最高增至36年，為80%。據估算，修法後8成退休基層警察月退休金可領到7萬4544元。
這次「警察人員人事條例」修正後，民進黨團不滿修法造成世代對立，走回反改革老路，因此提出提案增加附帶決議，稱修法明顯違反憲法第七條平等原則，違憲顯而易見，故強烈主張本次修法後立法院不應咨總統公布，形同給韓國瑜出考題，但該提案經院會表決後遭到否決。
民進黨團書記長蔡易餘解釋，過去國民黨團召委可以以一紙公文就讓選罷法、財劃法三讀條文卡在立法院，如今民進黨刻意提案，結果遭國民黨團否決，可以看出立法院長韓國瑜雙重標準，事實上，現在立法院的亂象，就是因為韓國瑜主持議事不中立。
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