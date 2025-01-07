警察條例三讀陳瑩伍麗華投廢票 高金素梅轟：背棄族人

立法院會今日三讀通過「警察人員人事條例」修正案，提高警察、消防、海巡、移民及空勤總隊人員退休所得替代率上限至80%。無黨籍立委高金素梅轟民進黨立委伍麗華、陳瑩，投廢票，背棄原住民族人，令人遺憾。

高金素梅說，警察、消防、海巡等人員長期承擔繁重工作，因公殉職或受傷的比例高居各類公務人員之首；移民與空勤總隊雖已獨立，但其任務依然危險艱鉅。「特別是我們的族人，長年以警察與消防為理想職業，積極投入其中。然而，隨著工作壓力持續增加，國家更應完善保障措施，守護這些英雄的安全與權益。」

高金素梅表示，今天三讀通過的警察人員人事條例第35條修正案，正是為了讓警察、消防、海巡、及空勤總隊人員的退休生活更有保障，讓他們在執勤時能夠無後顧之憂，為國人服務全心投入。謹向辛勤付出的警察、消防、海巡、空勤等人員，致上最高敬意。

高金素梅提到，「最後，要向族人同胞報告：本案表決時，伍麗華投棄權票、陳瑩投反對票。兩位背棄族人的民進黨立委，令人遺憾！」

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