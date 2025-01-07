立法院三讀通過 警消退休所得替代率上限調升至80%

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
立法院今天處理警察人員人事條例部分條文修正草案，表決時國民黨立委高呼「照顧警消守護家園」，民進黨立委則喊「年金改革不能倒退」表達反對。記者余承翰／攝影
立法院今天處理警察人員人事條例部分條文修正草案，表決時國民黨立委高呼「照顧警消守護家園」，民進黨立委則喊「年金改革不能倒退」表達反對。記者余承翰／攝影

立法院院會今天在國民黨與民眾黨立委人數優勢下，表決並三讀通過警察人員人事條例部分條文修正草案，第35條修正案明定，提高警察、消防、海巡、移民及空勤總隊人員退休所得替代率上限至80%，未來退休警消將按現職同等級人員的待遇標準，重新計算月退所得。

國民黨立委提案指出，警消、海巡、移民等人員任務性質繁重，長期處於高壓及危險的工作環境，有必要提高其退休所得的保障。今天院會表決在藍白聯手下，最終以60人贊成、49人反對，通過國民黨與民眾黨再修正動議。

立法院今天處理警察人員人事條例部分條文修正草案，三黨立委進行表決。記者余承翰／攝影
立法院今天處理警察人員人事條例部分條文修正草案，三黨立委進行表決。記者余承翰／攝影
立法院院會今天三讀通過警察人員人事條例部分條文修正草案，民眾黨立委與國民黨立委在法案通過後一同合影。記者余承翰／攝影
立法院院會今天三讀通過警察人員人事條例部分條文修正草案，民眾黨立委與國民黨立委在法案通過後一同合影。記者余承翰／攝影
立法院院會今天三讀通過警察人員人事條例部分條文修正草案，國民黨立委在法案通過後高呼「照顧警消守護家園」。記者余承翰／攝影
立法院院會今天三讀通過警察人員人事條例部分條文修正草案，國民黨立委在法案通過後高呼「照顧警消守護家園」。記者余承翰／攝影
立法院長韓國瑜今天主持立法院院會，三讀後敲槌宣布通過警察人員人事條例部分條文修正草案。記者余承翰／攝影
立法院長韓國瑜今天主持立法院院會，三讀後敲槌宣布通過警察人員人事條例部分條文修正草案。記者余承翰／攝影
立法院院會今天三讀通過警察人員人事條例部分條文修正草案，民眾黨立委與國民黨立委在法案通過後一同合影。記者余承翰／攝影
立法院院會今天三讀通過警察人員人事條例部分條文修正草案，民眾黨立委與國民黨立委在法案通過後一同合影。記者余承翰／攝影

國民黨 海巡 消防員 警察 退休

延伸閱讀

提高警消所得替代 綠提不咨請總統公布…游毓蘭：多恨警消？

給韓國瑜出考題…綠：提高警消所得替代違憲 暫緩咨請總統公布

立院三讀 警消退休所得替代率上限調至80%

適度提高警消所得替代率 民眾黨表態支持

相關新聞

綠營提不咨請總統公布 國民黨嗆視憲法、警消權益於無物

立法院三讀「警察人員人事條例」，將退警年金所得替代率天花板提高到80％。國民黨今天表示，民進黨為阻擋警消權益無所不用其極...

不滿在野強修警察年改案 政院長卓榮泰轟嚴重違法：礙難執行

藍白今挾人數優勢三讀修正「警察人員人事條例」，將退休警消所得替代率提高至80%。行政院長卓榮泰指出，修法造成國家財務缺口...

警察年改衝擊退撫基金 內政部：現職警察恐提早退離

藍白今挾人數優勢三讀修正「警察人員人事條例」，將退休警消所得替代率提高至80%，8成退休基層警察月退休金可領7萬4544...

警察年改財務缺口「1700餘億全民埋單」 行政院：將循憲法救濟

藍白今挾人數優勢三讀通過「警察人員人事條例」修正案，將退休警消所得替代率提高至80%，8成退休基層警察月退休金可領7萬4...

警消年改案三讀獨厚這族群 銓敘部指退撫公平喪失殆盡：深感遺憾

立法院今三讀通過「警察人員人事條例」第35條等條文修正案，單獨提高警察、消防、海巡、移民和空勤人員所得替代率上限到80%...

批退警年改違憲 柯建銘嗆當然提釋憲：難道坐以待斃？

立法院今透過表決，三讀修正通過「警察人員人事條例」，提高警察退休所得替代率至80%。質疑修法造成世代對立的民進黨團雖提案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。