立法院三讀通過 警消退休所得替代率上限調升至80%
立法院院會今天在國民黨與民眾黨立委人數優勢下，表決並三讀通過警察人員人事條例部分條文修正草案，第35條修正案明定，提高警察、消防、海巡、移民及空勤總隊人員退休所得替代率上限至80%，未來退休警消將按現職同等級人員的待遇標準，重新計算月退所得。
國民黨立委提案指出，警消、海巡、移民等人員任務性質繁重，長期處於高壓及危險的工作環境，有必要提高其退休所得的保障。今天院會表決在藍白聯手下，最終以60人贊成、49人反對，通過國民黨與民眾黨再修正動議。
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