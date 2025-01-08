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回響／移工懷孕丟飯碗 勞部：持續檢討

聯合報／ 記者葉冠妤林琮恩李青縈／台北報導

本報陽光行動報導在台懷孕移工解約離境比率高達近八成、雇主照顧空窗難為的雙重處境，勞動部則說，將持續檢討，並加強與衛福部合作；對於雇主遭逢移工懷孕的照顧空窗期，也願與衛福部一同檢視優化相關補充性服務。

勞動部表示，已在前天頒布「移工婦幼權益保障指引」，提供移工、雇主及仲介瞭解移工懷孕前後及育嬰育兒各階段權益資訊。

不過若為非法移工，生下孩子不敢就醫、接種疫苗或送托，恐影響孩童權益。衛福部官員指出，移民署正研擬發給移工孩童臨時憑證，衛政、社政系統將依據該證號，提供疫苗及托育等服務。

疾管署發言人曾淑慧說，移民署提供統一證號憑證，讓移工子女可以到醫療院所接種疫苗，上路日期配合移民署規畫。

衛福部社家署長周道君表示，疫情期間衛福部以專案方式，允許非法移工子女配合公共衛生政策接種疫苗，但非法移工子女疫後仍面臨因家長擔心遭拘留、遣返，不敢帶孩子就醫、接種疫苗或送托。藉由臨時證號核發，可協助移工克服對政府系統的不信任。

不過移工來台貢獻勞動力，卻無法擁有與本國勞工一樣的勞動權益、托育資源。對此，周道君表示，移工不具台灣戶籍，不論合法、非法拘留，目前均無法領取現金給付的社福津貼、托育津貼，但社福服務，例如保母、托嬰中心媒合、查詢、送托、育兒指導等不涉及現金給付的服務，則可申請使用。

疫苗 移工 移民署

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