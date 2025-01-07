移工懷孕丟飯碗、雇主照顧空窗如何解？勞動部提4點回應了

針對媒體報導「移工懷孕期間雇主擔憂無人照顧失能長者，移工懷孕被雇主和仲介聯手勸退提前解約返國，政府對移工生育權益和協助付之闕如」一事，勞動部7日提出四點回應。

首先，勞動部表示，近二年已陸續在桃園、彰化及高雄分別成立三處「外籍婦幼諮詢服務中心」，提供雇主及移工生育、工作諮詢、安置及轉換等服務，全國服務近3,800人次、安置近350人次；另也多次邀集雇主、仲介、移工團體與衛福部等研商，在今年1月6日頒布中外語「移工婦幼權益保障指引」，提供移工、雇主及仲介瞭解移工懷孕前後及育嬰育兒各階段，各項權益資訊、保障措施及協助雇主照顧空窗服務。

其二，勞動部指出，移工懷孕請假照顧空窗，雇主照顧失能長者需求，可立即聯繫當地長期照顧管理中心，透過勞動部及衛福部合作補助辦理的「擴大喘息服務」及「短期替代照顧服務」協助家庭看護移工雇主解決照護空缺問題，全年合計最多可使用52日，並提供包括日間照顧、居家照護等多種服務。勞動部也願意和衛福部一同檢視如何讓相關補充性服務更好用。

關於第三點，勞動部表示，移工基於自身及子女照顧最佳考量，可與雇主合意解約轉換雇主、暫停轉換或提前返國，地方政府也會分別詢問雇主及移工確認提前解約出國的真意，若有違反移工意思解約爭議，也會給予安置保護。若雇主與移工若雙方達成合意解約，雇主可以依法聘僱新移工，移工也可以合法轉換新雇主。另依性別平等工作法規定，雇主不得以懷孕為理由，單方解僱，雇主或仲介也不能違反移工自由意志強迫或誘騙解約，移工遇有爭議及違規情事，可撥打1955專線諮詢申訴，申訴電話全程錄音，將依法查處雇主或仲介違規行為、追蹤查處進度，不會有勸說移工申訴撤案情事。

最後，勞動部強調，為協助移工、雇主和仲介瞭解移工懷孕期間相關聘僱及健康權益，勞動部整合多方資源，並多次邀請衛生福利部、教育部、內政部移民署等相關單位，以及雇主、仲介和移工團體研商，於1月6日函頒「移工婦幼權益保障指引」，指引內容涵括懷孕前、懷孕期間、生產後與育嬰育兒四大階段，提供詳細的資訊與保障措施，並附有五國語言版本（包括中文、英文、泰文、越南文及印尼文），以提供移工、雇主及仲介瞭解法令規範及自身權益。勞動部未來會持續檢討，並與衛福部加強合作，保障移工懷孕權益，並兼顧雇主權益。