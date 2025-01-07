回響／移工懷孕丟飯碗、雇主照顧空窗 勞部：加強和衛福部合作

本報陽光行動今報導在台懷孕移工解約離境比率高達近8成、雇主照顧空窗難為的雙重處境，政府卻對相關權益保障付之闕如。對此，勞動部回應將持續檢討，並加強與衛福部合作，在保障移工懷孕權益的同時，兼顧雇主權益。對於雇主遭逢移工懷孕的照顧空窗期，勞動部也願與衛福部一同檢視優化相關補充性服務。

本報報導指出，我國每年約有6000名移工懷孕，但不少人懷孕後被雇主和仲介聯手勸退，數據顯示領有勞保生育給付的產業移工，高達近7成8終止契約，離境返回母國，更遑論不適用「勞基法」的家事移工黑數，而這群在台移工即便得以透過「暫緩轉換雇主」留台待產，後續仍面臨養育挑戰。另一方面，對聘僱家庭看護工的雇主來說，當家中移工懷孕，陷入的照顧空窗期也讓雇主成了苦主。

勞動部表示，移工若懷孕請假，造成失能者照顧空窗期，可立即聯繫當地長期照顧管理中心，透過勞動部、衛福部合作補助的「擴大喘息服務」及「短期替代照顧服務」解決照護空缺問題，全年合計最多可使用52日，並提供包括日間照顧、居家照護等多種服務。

勞動部進一步說，勞動部願和衛福部一同檢視如何讓相關補充性服務更好用。

關於懷孕移工工作權益保障，勞動部說明，基於自身及子女照顧最佳考量，移工可與雇主合意解約轉換雇主、暫停轉換或提前返國，地方政府也會分別詢問雇主及移工確認提前解約出國的真意，若有違反移工意思解約爭議，也會給予安置保護。

若雇主與移工雙方合意解約，雇主可依法聘僱新移工，移工也可合法轉換新雇主。勞動部提醒，依性別平等工作法，雇主不得以懷孕為理由，單方解僱，雇主或仲介也不能違反移工自由意志強迫或誘騙解約，移工遇爭議及違規情事，可撥打1955專線諮詢申訴，申訴電話全程錄音，將依法查處雇主或仲介違規行為、追蹤查處進度，不會有勸說移工申訴撤案情事。

除此，勞動部近2年已陸續在桃園、彰化及高雄分別成立三處「外籍婦幼諮詢服務中心」，提供雇主及移工生育、工作諮詢、安置及轉換等服務，全國服務近3800人次、安置近350人次；勞動部也已經於昨（6）日頒布「移工婦幼權益保障指引」，提供移工、雇主及仲介瞭解移工懷孕前後及育嬰育兒各階段，各項權益資訊、保障措施及協助雇主照顧空窗服務。

勞動部強調未來將持續檢討，並加強與衛福部合作，在保障移工懷孕權益的同時，也兼顧雇主權益。