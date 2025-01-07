陽光行動／留台待產另覓雇主 好難

高達近七成八的產業移工，在台懷孕生子後的結果，就是終止契約離境返國。勞動部雖有提供懷孕移工可申請「暫緩轉換雇主」，也就是就算移工與原雇主解約，仍可先留台待產後再另覓新雇主，但以二○二三年為例，僅一一八人申請。

根據勞動部去年十月曾發布的「在台移工懷孕及生育現況調查研究」，有在台懷孕或生育經驗者約占整體受訪女移工的近百分之五；約四成六的受訪者，希望懷孕後雇主能「調整工作內容」，也有四成四希望能「提供有薪產假或陪產假」。

此外，兒女照顧安排則是受訪移工懷孕後是否留台工作的考量主因，統計顯示，高達百分之六十三擔心在台生養會無人幫忙照顧小孩，只好考慮返國。對仲介部分，有近五成希望仲介提供「在台／返鄉生產權益宣導」；政府部分，希望「加強懷孕工作權益宣導」高達五成二最高。另有五成五希望母國提供「新生兒取得母國國籍相關諮詢服務」。

勵馨基金會移住者服務中心在桃園承辦勞動部外國籍婦幼諮詢服務中心，主任李凱莉說，懷孕移工若與雇主解約後回母國生產，重新返台再找工作需要再付一次高額仲介費，多數懷孕移工因而希望留台待產，政府這幾年也加強宣導，就算因懷孕與雇主解約，可申請「暫緩轉換雇主」，不但可續留台灣待產，產後再找新工作，雇主也能聘雇新移工。

但勞動部統計，成功「暫緩轉換雇主」的懷孕移工人數雖逐年增加，對比前幾年僅二位數，二○二三年已有一一八人申請，但與每年動輒數千人因懷孕終止契約離境的人數相比，能夠留台暫緩轉換雇主的人數仍微乎其微。