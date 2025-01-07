陽光行動／照顧空窗雇主兩難 移工懷孕請假 誰顧阿公

當移工懷孕，雇主可能變「苦主」。有雇主形容，家中看護移工若懷孕，就像是「未爆彈」，「顧一個老人已經夠辛苦，還要額外照顧懷孕看護跟小孩？」而且還會出現照顧空窗期。仲介業者則說，移工懷孕期間若因工作造成意外，雇主承擔的責任問題會複雜化。

阿妮在余太太家照顧阿公邁入第六年，去年初阿妮突然懷孕，由於阿公極度依賴阿妮，余太太起初毫不猶豫支持阿妮把孩子生下來，但是後來陸續獲知懷孕勞工相關法令保護，余太太也陷入兩難。

余太太說，孕婦懷孕不能提超過六公斤的重物，這些事勢必落在其他家人頭上，若阿妮出事，是不是算雇主的錯？直說保護移工固然合理，但也不該罔顧雇主權益。最讓她憂心的是，當阿妮請八周產假期間，誰來全天候照顧阿公？「若能自己顧，當初就不用請看護。」

余太太說，臥床的阿公需要有人備餐、餵食、洗澡、翻身等，其他家人要上班，平常就是靠阿妮協助，阿妮請假，難道要把阿公送安養院？難道還要多照顧懷孕看護跟小孩？

希恩之家承接高雄市「在台移工婦女懷孕諮詢及安置服務」，王姓組長說，雇主也需要情緒支持、獲知喘息及短照資訊，畢竟雇主照顧家裡長輩已很吃重，若遇上移工懷孕，更加手忙腳亂。

勞動部官員說，看護移工休假時，現行法規機制無法再多聘一名移工替代，但可申請衛福部的擴大喘息服務、勞動部的短期照顧服務，一年最多五十二天。

不過，很多雇主都表示，對於孕期、產後人力替代，天數恐怕稍嫌不足。

台南市就業服務商業同業公會理事長呂錫安說，所謂合法終止契約是移工想要返回母國生產，雇主大多都會尊重其意願。

中華民國就服工會榮譽理事長黃杲傑也表示，大部分雇主都會尊重移工決定，看是要留在台灣還是返國，台灣也有育嬰機構可以協助，但如果移工因為懷孕而無法提供勞務時，雇主仍有權利終止契約。