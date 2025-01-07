陽光行動／參酌國外：移工本勞一視同仁 日韓德移工 享托育補助

移工來台貢獻勞動力，卻無法擁有與本國勞工一樣的勞動權益、托育資源支持。學者認為，育兒移工跟我國雙薪勞工家庭處境相同，更何況移工薪資更低，在異鄉也缺乏原生家庭奧援，建議政府應參酌日韓德經驗，除提供移工育兒休假外，也應將移工子女納入育兒及托育費用補助對象，不該有差別待遇。

致理科技大學國際貿易系教授林國榮主持「在台移工懷孕及生育現況調查研究」，綜合日本、南韓、德國和香港等經驗，發現其中日韓德移工均可請領生育補貼金，日本更給予移工育兒停工補助金及兒童津貼。

林國榮說，零到六歲國家養是國家政策，國人工作、育兒兩頭燒很辛苦，但在台移工育兒壓力更是沉重，育兒津貼和相關補助卻只適用本國人士，不少移工只好解約返回母國生產。他認為，基於國際人權保障、兒童最佳利益，移工在台應也一併享有生育補助、育兒津貼等經濟支持；考量不少移工選擇將子女送回母國照顧，小孩在台期間辦理返國等相關文件時，政府也應提供短期托育支持系統。

台大國發所副教授辛炳隆也認同對待移工不該有差別待遇，本國勞工享有的托育資源，移工也應要有。

衛福部社家署代理署長周道君說，合法移工均可使用托育扶助資源，但須自費。國健署婦幼健康組簡任技正林真夙說，只要雇主協助加入健保，移工在台懷孕、生產，權利比照國人，包括有十四次公費產檢、領取媽媽手冊及衛教資料等。

勞動部昨則發布「移工婦幼權益保障指引」，蒐整移工懷孕前到產後、育兒等各階段既有的資訊與法令保障，並明定勞雇仲介三方權益義務。至於因部分團體反對將家事移工給付放進指引，勞動部勞動力發展署代理署長陳世昌說，將另擬辦法發給家事移工一次性生育補助，初步規畫在特殊情況發給定額補助，但尚在研議。