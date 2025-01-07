陽光行動／托育太沉重 移工送兒返鄉嘆分離

「就算移工能在台生子，養育小孩是更大困境。」移工托育資源選擇不多，民間提供的寶寶安置所照顧量能也有限；若請保母，每月要二到三萬元，對移工是沉重負擔。桃園市群眾服務協會觀察，若移工想把孩子留在台灣，只能透過人際網絡搭起育兒照顧網，像是尋找失聯移工幫忙照顧，但移工父母也無法安心。

移工盼生產後 母子均留台灣

來台六年的阿梅今年廿六歲，去年十一月剛迎接寶寶到來，雖也捨不得與孩子分開，但隨之而來的龐大經濟壓力，阿梅只好請朋友協助將小孩帶回印尼家，請她的父母照顧孩子，母子越洋相隔。接受勵馨基金會暫時安置的小米也說，因負擔不起台灣托育費用，只好把小孩送回印尼給家人帶。

今年卅四歲的玫瑰廿二歲就來台，她把青春獻給台灣，過去一直在台北市擔任家庭看護，如今她大腹便便將生產，雖未預期會懷孕，但玫瑰和先生很期待生命中第一個孩子的到來。

佛心雇主難得 期盼政府幫忙

玫瑰希望生完小孩後，母子都能繼續留台，規畫上班之餘自己照顧孩子，但屆時是否有托育資源或是否有雇主可以接受她一邊帶小孩，都是未知數。

「我不怕辛苦，想自己帶孩子。」另名小瑞說，因印尼缺乏家人奧援，選擇將孩子留在台灣自己照顧，打算等到夫妻在台工作年限期滿，再一起帶著寶寶返鄉。正在尋覓新雇主的她說，很擔心會覓職碰壁，期盼能找到同意讓她把孩子帶在身邊的好雇主。

小瑞明白佛心雇主可遇不可求，因此已找好退路，打聽到同鄉新住民姐妹在當全天候保母，但得花掉她一整個月的薪水聘請保母。小瑞說，希望台灣政府也能提供移工兼顧平價、品質的友善托育資源。

桃園群眾服務協會日前發表紀錄片「飛機飛過的時候」，記錄到印尼移工Reni如何邊帶孩子邊工作。

Reni表示，她原本請雇主給放她一周假，讓她看小孩，但因被照顧者失能且每天都需要抽痰，抽痰技巧也不是每個人都會，雇主很兩難，她於是跟雇主說，如果能讓她把孩子帶在身邊照顧，一整年不請假也沒關係。雇主答應了。

先讓移工安心 雇主才能放心

Reni的雇主說，他只希望Reni可以把他太太照顧好，能省去生活負擔與擔憂，這樣Reni也才能全心照顧他太太。

桃園群眾服務協會主任蕭以采觀察，許多家庭聘用移工就是因有全天候照顧需求，移工連享有性別平等工作法規定的產檢假都很難，更別說能在家邊顧小孩。蕭以采說，有時家中阿公阿嬤看著小嬰兒也挺開心，但願意讓移工邊帶孩子邊工作的雇主確實不多。

蕭以采說，因沒有托育資源，她就曾聽過有移工只好把孩子託付給失聯移工照顧，但內心其實很擔心照顧風險。