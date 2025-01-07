陽光行動／在台女移工生育 高達七成八丟飯碗

衛福部國健署統計，我國每年約有六千名移工懷孕，但不少人懷孕後被雇主和仲介聯手勸退，被迫丟了飯碗；勞動部勞保局統計甚至顯示，領有勞保生育給付的產業移工，高達近七成八終止契約，離境返回母國。

在台移工衝破八十萬人，約卅九萬是女性，這些飄洋過海來台撐起台灣勞動力缺口的女力，多處婚育年齡。勞保局統計，二○一八年到二○二三年，領取勞保生育給付的移工，從一八四八人暴增至五六八七人，顯示在台移工懷孕生產情況愈來愈多。

監察院大前年發布調查報告要求勞動部、衛福部改善移工生育相關保障，但兩年半過去，政府對移工的生育權益和協助，依舊付之闕如。

去年十月，一名網友發文揭露家中移工在床上產子的監視器畫面，引發外界關注。人在他鄉的移工，從懷孕、待產、生產到育兒，都面對重重考驗，還可能沒了工作。

在桃園擔任廠工五年的小米就是一例。她受訪說，當初備孕時就擔心「懷孕會被送回印尼」，是同鄉告訴先生有法規保護，夫妻倆才安心照計畫走；去年初懷孕後不敢主動告知仲介，直到三月體檢她拒絕照Ｘ光，仲介就猜到了，「他很不高興，罵我當初不是講好工作期間不能懷孕嗎？」還勸她回印尼待產，「但我知道可以續留台灣，堅持留下。」

仲介騙簽自願離職書

小米待的工廠不到五十人，原以為能一邊攢錢一邊等待寶寶出生，但仲介跟她說「老闆怕麻煩，沒意願留她」，最後小米在不清楚文件內容、仲介連哄帶騙下，被迫簽下自願離職書。

「解約書全是中文，不准我拍照問人。」解約後經同鄉提醒，小米才知道雇主行為可能觸法，無奈未保留任何證據，先生打電話到勞動部1955諮詢，對方甚至建議她撤案。她嘆口氣說：「就當學到教訓，以後沒有印尼文翻譯的文件不要簽。」

小米說，解約後雇主雖同意讓她續住工廠宿舍，但須自付房租、水電費，先生又遠在宜蘭，無法照顧，後來找到勵馨基金會的服務中心，才讓狀況好轉。

雇主暗地裡加重工作

在同名雇主家中擔任看護長達八年的小瑞，也丟了飯碗。受訪這天，小瑞剛帶寶寶看診回來，寶寶不時哭鬧，小瑞邊哄孩子，忙著換尿布和餵奶，邊受訪感嘆當初雇主得知她懷孕後，口頭雖沒說要解約，卻暗地裡卻加重工作，懷孕初期不適的她逐漸無法負荷，只好提出離職。

小瑞搬離雇主家，住進先生的工廠宿舍，但因造成室友不便，輪班的先生作息也不固定，最後決定住進服務中心。

二○一八年至二○二三年，領有生育給付者在終止契約下離境的比率，從百分之廿八點七大幅飆升到百分之七十七點八八，也就是每四個懷孕生子移工，就有超過三人丟掉工作返回母國。以二○二三年為例，有四四二九人解約離境，而這只是產業移工數字，還不包括不適用勞基法、沒有勞保的家事類移工，官方統計外的「黑數」更多。

移工也受性平法保障

移工也受性別平等工作法保障，雇主不能因移工懷孕或生產就解雇移工，也不能要求離職或給予歧視性待遇，違法可罰卅到一五○萬元，且兩年內不得再聘移工。部分雇主考量移工懷孕、產後養育會帶來工作不便，會聯手仲介「合法」勸退移工。