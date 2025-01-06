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五種語言版本 移工婦幼權益保障指引今上路

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
勞動部今天頒「移工婦幼權益保障指引」。聯合報系資料照片
勞動部今天頒「移工婦幼權益保障指引」。聯合報系資料照片

為協助移工雇主和仲介瞭解移工懷孕、分娩及育嬰權益，勞動部今天頒「移工婦幼權益保障指引」，完成5國語言版本，包括中文、英文、泰文、越南文及印尼文，並設計懶人包和圖卡，方便移工、雇主、仲介及各地方政府參考與運用，並強化勞資雙方合法權益及職場和諧。

勞動部勞動力發展署表示，移工在台工作期間可能會面臨懷孕、生產及育嬰等需求，為協助在台懷孕移工獲得整合性服務，自2022年及2024年起補助桃園市、彰化縣及高雄市政府設立「外籍婦幼諮詢服務中心」，提供移工生育、工作諮詢、安置及轉換等服務。為了提供更全面的支持，進一步邀請衛生福利部、教育部、內政部移民署等相關單位以及雇主、仲介和移工團體共同研討，規畫訂定「移工婦幼權益保障指引」。

勞發署表示，為保障移工女性工作與健康的基本權益，「移工婦幼權益保障指引」全面涵蓋懷孕前、懷孕期間、生產後與育嬰育兒4大階段，例如懷孕前的安全避孕與醫療資訊、懷孕期間的工作權益與健康保障，再到生產後的產假、健保資源及雇主提供的喘息服務等。指引中也強調育嬰期的休假與哺乳時間，提醒雇主提供托兒設施與靈活的工作時間安排。

懷孕 移工 雇主

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