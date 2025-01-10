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三重鄰損案 慈濟動員206人次志工關懷、安置受災戶

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
慈濟基金會執行長顏博文，親赴三重靜思堂關心受災民眾。圖／慈濟提供
慈濟基金會執行長顏博文，親赴三重靜思堂關心受災民眾。圖／慈濟提供

新北市三重區六張街建案鄰損，累計撤離79戶、190人，案發第一時間，慈濟志工投入救援與關懷行動，四天來，慈濟志工總計動員206人次，關懷56戶受災戶，安置102人次，並提供682份熱食予受災戶與救災人員。

本月6日三重區六張街一建案鄰損，導致兩旁民宅，一戶在當天晚間倒塌，一戶因嚴重傾斜緊急拆除，新北市府累計撤離79戶190人，慈濟志工當天即啟動救援機制，在六合活動中心設立服務站，並開放三重園區作為臨時安置所。

1月7日清晨志工為受災居民準備早餐，包括慈濟基金會執行長顏博文、副執行長張宗義、熊士民、劉效成等一行也前往三重靜思堂關心，了解現況並指示後續援助方向。

慈濟基金會表示，基金會與政府單位保持密切聯繫，共同協助受災民眾度過難關；志工們不僅照顧受災戶的溫飽，更用心準備特製果凍花等溫馨小物，為緊張的避難生活帶來一絲暖意。

幸福里長郭冬賜表示，感謝慈濟三重園區的師兄師姊們這三天的協助，讓受災戶安心度過難關，連救災人員的餐食都細心準備。

慈濟基金會表示，截至1月8日晚間，大部分住戶已獲准返家，僅182號及192號因需進行結構補強及安全檢測而暫緩返回。

「感恩團隊的合和互協，在寒冬中為鄉親送上溫暖。」慈濟志工羅美珠表示，團隊將持續關注需要協助的住戶，並計劃後續舉辦愛灑活動，關心住戶返家後的生活情形，期待透過志工愛的接力，能夠在這低溫的寒冬中，傳遞給受災民眾一絲溫暖，祝福他們早日恢復正常生活。

三重民宅倒塌

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