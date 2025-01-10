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新北三重鄰損案 營造商說話了：一切都有按圖施作

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
新北市三重「莘聖沐光居」鄰損案引發熱議，有專家認為問題可能出在營造端對基地環境不嫻熟，營造商今回應了。本報資料照片
新北市三重「莘聖沐光居」鄰損案引發熱議，有專家認為問題可能出在營造端對基地環境不嫻熟，營造商今回應了。本報資料照片

新北市三重「莘聖沐光居」鄰損案引發熱議，有專家認為問題可能出在營造端對基地環境不嫻熟，新北市府也展開調查；負責建案施工的璿灃營造今表示，一切都有按圖施作，靜待相關單位調查。

莘聖沐光居在施工挖地下室過程發生損鄰，造成左右兩棟房子傾斜並火速開拆，民眾一夕間失去家園；該建案起造人為莘聖建設公司，建造人事陳家慶建築師事務所，承造人則是璿灃營造公司。新北市建築師公會理事長汪俊男說，營造端也是重要角色，案主是委託專業營造廠協助，璿灃營造有限公司也有一些案件實績，但縱使有經驗，不代表對基地環境夠嫻熟。

璿灃營造曾姓負責人今回應，「莘聖沐光居」工程均按圖施作，甚至打算強化，做得比設計圖更牢靠穩固，例如擋土牆施作後要用型鋼做水平支撐，原本設計只有2層，現場打算做3層，讓結構更加穩定，不解意外如何發生，現在也不宜揣測獨斷，靜待相關單位調查釐清事實。

三重民宅倒塌

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