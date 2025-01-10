三重鄰損案 撤離戶：家變形能住嗎

新北三重鄰損案部分撤離戶已返家，卻發現熱水器、冷氣機受損或不翼而飛，門窗甚至扭曲變形，苦惱感嘆「這樣還能住嗎？」只能再回旅館；相鄰的192號與182號住戶因為屋況需監測、補強，也不能回家。

住工地後方的施先生說，昨天上午返家，發現後門變形，也沒有瓦斯和水，本以為終於可以回到溫暖的家，看來似乎要繼續在外流浪。住戶高先生說，家裡熱水器等也都受損，目前正在統計損失。

在地的三重區幸福里長郭冬賜挨家挨戶進入察看情況，他表示，目前里民反映主要是玻璃門窗損壞變形等，他已製作表格給里民一一填寫，彙整後請求修復。

緊鄰事故工地的192號與182號建物須補強，住戶還不能返家。182號賴太太說，「就算補強還是會怕」，家裡有許多裂痕，還要在外多住幾天。

新北市工務局施工科長陳俊翰說，民眾若發現家中受損，可向里長統一登記造冊，若有粉塵需要清潔，會請建商立刻清理。市長侯友宜說，市民陸續回家，路也打通了，未來在重建過程，會要求業者一定要把承諾事項做到位，也會對三重地區做更詳細監測。

建商表示有16名承購戶退還已繳款項或參與續建，住保會創會理事長吳翃毅認為，這說明預購戶想解約，建商不願付違約金，未來可能會因續建需加價購，要特別注意。

住保會建議預購戶須打團體訴訟維護權利，義務律師吳俊達表示，新北市府較難出面為受災戶訴訟，除非政府有國賠責任，先賠償給民眾再代位求償。義務律師劉韋廷也說，就算建商收取預售屋款，也是信託在建經公司手上，款項通常用在蓋房而非鄰損戶，要看建商有沒有保險或資產可賠。

部分專家質疑事故問題出在營造商璿灃營造工法，新北工務局說，建商莘聖在新北只有這處建案，會加強管制有不良紀錄的建商及營造商，若曾違規，會在全國的系統註記，讓各縣市主管機關都能看到。

據悉，璿灃營造2014年從台中搬到桃園設籍，記者致電詢問，總機回應「公司主管不在，無法回應。」

桃園市建築管理處表示，璿灃設籍以來沒有違法或裁罰紀錄，已接獲新北市府電話通知，等收到新北提供的資料，會依法召開營造業審議委員會，就事實決定如何處分。