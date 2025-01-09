三重鄰損案中營造商是關鍵？ 將移送至所在地桃園審議

各界持續關注新北三重鄰損案，專家認為營造商是當中關鍵，是否會有相關機制也成焦點。新北工務局表示，會加強管制這些有紀錄的建商及營造商，若有其它案會增加其勘查頻率，以該案已造成災害情況，依造營造公司所在地桃園，後續將該公司情況移送給桃園市府做後續審議。

三重六張街建案致鄰損震驚各界，除建商莘聖建設背景引發討論外，專家認為關鍵還是在營造商，未來相關把關機制及第一線營造人員專業及要如何提升也成焦點。據了解，該案營造商璿灃營造公司工程實績大多在桃園。

工務局施工科指出，六張街建案目前已經停工，詳細致災原因還是要委託專業公會去調查；不過像這類「有狀況」的建商及營造商，市府都會加強管制，若還有其它建案都會增加其勘查頻率。該案可能違反營造業法及已經造成災害情況來說，後續會依造營造公司所在地桃園，將該公司移送給桃園市府做後續審議。

施工科強調，事發地、公司所在地都有聯繫機制，而若營造商有違規，比如被記警告等，也有全國性的系統做註記，讓各縣市主管機關能看到營造商的違規紀錄。

面對近年缺工嚴峻，第一線營造人員專業及把關問題，施工科強調，再去年修訂「新北市政府辦理建築工程施工防救災計畫說明會作業原則」，並增訂「擋土安全維護措施勘驗」後，從過去開挖到最下層才勘驗，到現在是擋土措施做完就要申報查核，才能繼續做開挖。營造業法修法事宜屬於中央權責，不過新北過去就有品管檢查，會邀集公會、資深顧問在工地現場檢查，也會要求營造商現場改善做技術提升等，未來針對相關機制也正研議更精進措施。