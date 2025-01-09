三重建案民宅塌陷 住保會提預購戶「最後救濟方式」

新北三重「莘聖沐光居」建案開挖造成鄰房倒塌，16戶預購戶難以在2027年交屋成功。新北市長侯友宜表示對建商追究責任也會求償，住保會義務律師吳俊達今認為新北市府難以出面為受災戶進行訴訟，除非政府有國賠責任，先賠償給民眾再代位求償。住保會表示預購戶須要團結一心打團體訴訟，這是預購戶維護權利的最後救濟方式。

住保會創會理事長吳翃毅說明，這次建商損鄰案部分情況不同，新北市府難有立場為鄰損戶打官司，市府能做的追究責任，是追求建商什麼責任？是為鄰損戶爭取民事賠償責任？還是損害市府公物賠償責任？或違反建築法規行政裁罰？

住保會義務律師劉韋廷說明，鄰損戶要對建商求償擔心的是建商償債能力，就算建商因售屋收取預售屋款項，款項也是信託在建經公司手上，款項通常用在蓋房，而非用在賠償鄰損戶，重點是要看建商本身有沒有保險？有沒有資產可以賠償鄰損？

另外16戶預購戶建商提供承購戶退還全部已繳款項以及參與續建二方案，續建的設計會因基地擴大而變更，但會儘量符合承購戶購買之房型、樓層及方位。吳翃毅認為這已說明預購戶想解約，建商是不願付違約金的情況，未來也會因為續建建物設計關係出現加價購狀況，預購戶須注意。

劉韋廷建議預購戶仍要繼續和建商商談合理條件，再以建商無法在2027年交屋違約為由透過訴訟請求賠償，將未來房價漲價作為賠償一部分，預購戶必須團結一心打團體訴訟，這是預購戶對於權利的最後救濟方式。