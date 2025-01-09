三重鄰損撤離戶返家…損壞比想像嚴重「沒水沒瓦斯」 回家住還要等

三重鄰損案昨天晚間陸續開放部分撤離戶返家，今天民眾返家，發現熱水器、冷氣機不翼而飛，與事故地點緊臨的後門也扭曲變形，雖然電已經來了，但沒水、沒瓦斯，天氣真的很冷，今天可能要再回去旅館再住一天，他也相當無奈。

住在事故地點後方的施先生說，昨天通知可以回家，不過他今天上午返家，發現後門變形，雖可以回家了，但目前瓦斯跟水都還沒來，還是欠東欠西，本來以為終於可以回到溫暖的家，現在看起來似乎要繼續「在外面流浪」。

住在一旁的高先生說，今天返家查看，也發現後門被壓壞變形，窗戶也歪了，因為他們家跟後面倒塌房子共用同一個防火巷，天棚也都破損，家裡熱水器同樣被壓壞，目前正在統計損失，會再向里長回報。

本次重災區就在三重區幸福里，里長郭冬賜今天上午也挨家挨戶進入查看里民家中情形，他表示，目前里民反應主要是玻璃門窗損壞變形等，目前他已製作表格給里民一一填寫，再由他彙整後，向建商與市府請求修復。

目前還無法返家的除了已經倒塌的184號與190號住戶，緊鄰的192號與182號住戶也因為需要補強還不能回家。

182號一樓賴姓一家人，今天也到三重六和活動中心求助，賴太太說，目前家裡有許多裂痕，暫時還回不去，今天是要先回家拿一些換洗衣物與藥物，還要在外頭多住幾天。

「補強後還是會怕」賴太太說，雖然市府跟他們說目前結構沒有損壞、需要補強，但老實說還是會擔心如果地震來，家裡能不能撐著，目前先補強，但也不排除會找第三方公正單位鑑定。

被問到是否要採合建等方式，賴太太說，後續再一步步走法律程序，現在還沒辦法想太多。

新北市工務局施工科長陳俊翰說，民眾返家若發現家中有損壞，可向里長統一登記造冊，如果是粉塵需要清潔的，會請建商立刻協助清理，如果是建築有所損壞，則會造冊依照鄰損程序處理。

陳俊翰說，民眾有需求都可以登記，會再請里長邀集大家舉辦說明會。