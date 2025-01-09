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三重建案鄰損撤離住戶昨返家 侯友宜：持續監測三重

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今出席Pokémon GO Tour合眾地區新北市記者會。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今出席Pokémon GO Tour合眾地區新北市記者會。記者劉懿萱／攝影

新北市三重區莘聖建設建案「莘聖沐光居」鄰損案，累計共撤離79戶190人，除192號、182號外，其餘預防性撤離戶昨晚已先返家。新北市長侯友宜今說，市民陸續回到溫暖的家，路也打通了，未來在重建過程會要求業者一定要把他們承諾事項做到位，也會對三重地區做更詳細監測。

三重鄰損案共撤離79戶190人，又傳192號、182建物傾斜，但工務局監測數據顯示無位移，將協助加固讓民眾安心。因此昨晚除192號、182號外，其餘預防性撤離戶昨晚已先返家。

侯友宜今出席Pokémon GO Tour合眾地區新北市記者會，會後被問及三重鄰損案情況，侯說，目前在監測的過程中，預防性撤離的市民，昨天晚上已陸續回到溫暖的家，路也打通了。未來在整個重建的過程當中，會要求業者要把他們承諾的事項把它做好，也會持續對三重地區再做更詳細的監測，保障市民安全。

三重民宅倒塌 侯友宜

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