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蓋房頻傳鄰損 專家籲強化營造業法

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
地下開挖工法差異 製表／江婉儀
地下開挖工法差異 製表／江婉儀

新北市府去年曾修法強化擋土安全維護措施勘驗，三重建案鄰損事件依然發生。建築師建議可從營造業法中強化技師及工程實績等相關規範。新北工務局說明，本建案建照在修法前取得，無法溯及既往；業界有強化相關法規共識，但相關法規權限在中央。

這次廠商開挖採排樁工法的預壘樁，而非使用連續壁，被部分專家質疑工法錯誤。過去三重福隆路也出現損鄰，新北市府去年修訂「新北市政府辦理建築工程施工防救災計畫說明會作業原則」，增訂「擋土安全維護措施勘驗」，事故仍難避免。

「事故原因待查，初步觀察可能是營造端的問題。」新北市建築師公會理事長汪俊男說，政府已規定逐段確認施工過程的基地變化，但第一線人員判定可能沒有回報專業技師，營造端施工人員良莠不齊，須重新思考如何強化營造業內部基礎專業及管理能力。

他認為，營造業法中有資本規定，但工程項目特性的管理上卻沒有，以這次地下室開挖工程來說，現場主任技師一定有專業資格，但技師有很多類型，是否要對地下室工程有處理能力，營造業法應有更嚴格作法，比如像政府公共工程標案要有一定工程實績才能標哪類案子，營造業法對廠商做民間工程也應有類似規範。

新北市工務局施工科表示，不論有無發生鄰損事件，都會持續精進相關法規，「新北市政府辦理建築工程施工防救災計畫說明會作業原則」、「擋土安全維護措施勘驗」等法規於去年七月一日發布實施，這次六張街建案在前年拿到建照，法規無法溯及既往。

對於強化營造業法，施工科解釋，市府樂觀其成，但營造業法與涉及的技師法都屬中央法規，相關權限在中央。

三重民宅倒塌 建築師

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