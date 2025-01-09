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三重建案鄰損疑增2棟 將先加固

聯合報／ 記者葉德正李定宇／新北報導
新北市三重區莘聖建設建案「莘聖沐光居」，因地下室開挖施工，導致左右兩側鄰房傾斜及倒塌。本報資料照片
新北市三重區莘聖建設建案「莘聖沐光居」，因地下室開挖施工，導致左右兩側鄰房傾斜及倒塌。本報資料照片

新北市三重區莘聖建設建案「莘聖沐光居」鄰損案撤離住戶昨晚終於可返家，卻又有二棟鄰房疑受損，工務局監測數據顯示無位移，將協助加固讓民眾安心。住戶紅著眼眶感嘆「還有人敢住嗎？」更有人直言「這房子一定要拆，不倒也要拆」，要求第三方鑑定。

建商代表、莘聖建設總經理趙建勳昨到現場發慰問金，與其中四戶租客簽和解書，他不透露內容，強調會展現誠意解決，「不處理就等著挨打」。市府優先搶險救災，告一段落才會請公正單位鑑定，至少要一個月才有結果，農曆年前無法出爐。

六張街災害撤離七十九戶一九○人，又傳工地附近一九二號、一八二號建物傾斜，市府昨以透地雷達檢測地基是否淘空；工務局副局長蘇志民說，檢測暫無立即危險，沒有拆除必要。

新北市土木技師公會理事長賴建宏說，二棟建物緊臨事故地點，需強化建築結構，住戶如發現異常可向建商要求巡檢修繕。工務局施工科長陳俊翰說，建物損壞可透過鄰損程序辦理。

市府清理現場拆除的一八四與一九○號建物，施工人員撿到一疊百元鈔、疑似戒指等，工務局將送到八里暫置場保管並公告，住戶須於卅天內認領。

「還有人敢住嗎？」一九二號住戶翁太太說，孩子讀幼稚園就在此落地生根，很想保住住五十幾年房子，但房屋外觀一側破損嚴重，看來已不能住。

住戶鄭小姐說，建商至今沒致歉，前天說明會只針對被拆除的一九○、一八四號住戶，「我們貴重物品都沒拿，你說有沒有損失？三天都回不了家，還看不到人（建商）。」初步鑑定沒安全疑慮，還是會害怕。

法制局副局長許宏仁說，前天協商有銀行端到場，協議以信託方式確保受災戶權益，實際損害及賠償有待鑑定、確認及協商，若賠償未達共識可先調解。

未來如何市府將依住戶共識推動重建，城鄉局說，將請住都中心協助相關法令說明及評估，就基地條件及期程等提供建議，後續都更處會加速審議。

建案共十六戶，原預計在二○二七年交屋。住宅消保會創會理事長吳翃毅說，危老都更地主戶及預購戶可接洽預售屋信託銀行，申請不同意賣方動用信託專戶爭議款項，保障權益；也可解約請求賠償房地總價款百分之十五違約金，賠償金超過已繳價款時，以已繳價款為限。住保會義務律師王振屹也說，重建戶可終止契約請求損害賠償，按日計算違約金。

新北市消保官展開行政調查，主任消保官王治宇說，建商與預購戶建立ＬＩＮＥ群組溝通，提供退還已繳款項及參與續建二方案，續建設計會因基地擴大變更，會盡量符合承購戶購買房型、樓層及方位。

三重民宅倒塌 受災戶 消保官 都更 陳俊翰

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