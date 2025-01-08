三重工地施工釀鄰屋倒塌 新北推稅務減免渡難關
新北市三重區六張街近日發生工地施工造成鄰近房屋倒塌及損壞事件。對此，新北市稅捐稽徵處表示，針對受損房屋的2025年度房屋稅，將依受損情形主動協助辦理免徵或減徵，減輕居民負擔。
稅捐處進一步說明，根據《房屋稅條例》第15條規定，房屋毀損面積達3成以上但未滿5成者，房屋稅可減半徵收；若毀損面積超過5成且必須修復後才能使用，則可免徵房屋稅。相關住戶如需了解地方稅災害減免的具體規定，可於上班時間撥打免費服務專線0800-580-739或0800-000-321進行諮詢。
此外，稅捐處提醒，本次事故不僅涉及地方稅項目，國稅如所得稅、營業稅等也有相關災害稅捐減免規定。若有疑問，可向財政部所屬北區國稅局三重稽徵所洽詢，獲取更詳細的協助。
新北市政府呼籲，受影響居民應儘早主動聯繫相關單位，確保權益並獲得應有的支援。
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